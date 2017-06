La fruita, per menjar

Ja fa setze anys l’Acadèmia Americana de Pediatria advertia sobre “l’ús i l’abús del suc de fruita”. Aquest mes de maig s’hi ratifica, carregant encara més les tintes. Mentre que el 2001 recomanava no donar sucs abans dels sis mesos, ara recomana esperar fins als dotze.

Les quantitats màximes també han disminuït. El 2001 eren de 120 a 180 ml al dia fins als sis anys, i de 240 a 360 ml entre els 7 i els 18 anys. Ara ens diuen que 120 ml fins als tres anys, de 120 a 180 entre els 4 i els 6 anys i menys de 240 ml al dia fins als 18 anys. Aquestes no són quantitats “recomanades”, sinó un màxim admissible. No hi ha cap quantitat recomanada. “El suc de fruita no ofereix cap avantatge nutricional sobre la fruita sencera en nadons i nens, i no té cap paper essencial en la dieta sana i equilibrada dels nens”.

Aquestes advertències no es refereixen només als sucs industrials. El suc acabat d’esprémer a casa és igual de dolent i comporta els mateixos riscos. El sucre de la fruita s’absorbeix lentament, perquè primer la fruita s’ha de digerir, i la seva fibra en frena l’absorció. El suc no té fibra, i amb totes les cèl·lules trencades, s’ha convertit en aigua amb sucre, que s’absorbeix ràpidament. A més, beure suc és massa fàcil: un got pot portar el suc de tres taronges, quan un adult només en menjaria una i un nen petit, ni un quart. L’excés de suc pot produir malnutrició dels dos tipus: desnutrició en el nen més petit, que fàcilment s’omple la panxa de suc i no pren prou llet ni altres aliments més nutritius (la fruita gairebé no té proteïnes, ni greixos, ni calci, ni ferro...); i obesitat en el nen més gran, que es menja la ració completa d’altres aliments i, a més, beu suc en lloc de beure aigua. L’excés de sucre (natural) a l’excés de suc provoca diarrea crònica en nens petits (i encara hi ha qui afegeix més sucre al suc!). I el suc també contribueix a les càries (mai, mai, mai s’ha de prendre en biberó).

Però, no en devem estar fent un gra massa? No hi ha aliments molt pitjors que els sucs? Sí, sens dubte. Els refrescos ensucrats, les llaminadures, els pastissos o els aperitius salats són pitjors que el suc de fruita. Ja ho sabem, i els pares normalment ja limiten aquestes coses, només una miqueta i de forma ocasional. Però molts pensen, erròniament, que el suc és especialment sa, que es pot prendre cada dia, que com més millor...