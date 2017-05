La moral en l’educació

Sempre és bo escoltar les notícies i saber què passa al món i, de tant en tant, n’hi ha que criden l’atenció. “S’ha condemnat a tres anys de presó un exministre per defraudar Hisenda”. Més enllà de la notícia hi ha els arguments: “Ha provocat un mal moral a tota la ciutadania”. Ha tingut un comportament al qual, més enllà del mal econòmic, se li ha atribuït un mal moral.

És important pensar que una persona perjudica la integritat moral de qui ha confiat en la seva rectitud. Però, tenim clar de què parlem? ¿Pot ser que amb altres comportaments menys públics hi hagi persones que poden fer un mal moral? ¿Això vol dir que també hi ha comportaments que tenen un benefici moral? ¿Tenim clar de què parlem? En un món on es valora la imatge, estar present i ser visible, on es parla més de tenir que de ser, sembla que no es valora la idea i la necessitat de tenir una mirada educativa que tingui clar que hi ha conductes cap als altres que són immorals.

Certament hi ha, en aquests moments, una valoració de les emocions, però a vegades fa la impressió que siguin un bé de consum, i que la seva educació sigui una acció curricular.

¿Tenim clar que la integritat de la persona, de cada criatura, és un bé que cal respectar, ja que si no s’estaria fent un mal moral? Cal parlar de com eduquem perquè hi hagi aquesta consciència, cada dia. El bé moral exigeix comprendre que la integritat de les persones no és una anècdota i que hi ha mirades, comentaris o accions que poden ferir-la, i no és susceptibilitat o cosa de canalla. Hi ha conductes que no són innocents, encara que les faci un infant, si poden tenir una repercussió en altres i poden causar un mal. Les persones no són objectes i no es pot ferir la seva dignitat o integritat.

És un tema que fa massa que s’ha donat per sabut, encara que és fàcil constatar que no està realment assumit. Se’l considera passat de moda o es vincula a creences religioses, quan des de la mirada humanista, laica o no, les persones tenen el dret a ser reconegudes i respectades. Per això cal posar èmfasi en l’educació en majúscules, per afavorir el benestar en el marc de la comunitat, que és allà on cal conviure, créixer i compartir la vida tant en moments fàcils com en els més complicats.