“Avui he anat al mèdic”

La tènue frontera que massa sovint separa català i castellà, a casa nostra hi ha cops que sembla esborrada del tot. Passem per una època de provatures interlinguals. De fet, ja fa temps que hi som (d’ençà que van aprendre a construir frases, més o menys), però si fins ara la Joana i l’Helena provaven més de traduir del català al castellà (amb resultats com el color grogo o el peto pudorós que tanta gràcia els feia), ara és més aviat al revés. “La Valentina ha anat al mèdic”. Caram: primer no entenia res. Al centre mèdic?

A veure, tampoc cal posar-se les mans al cap, perquè aquest tipus d’errors són (mal que ens pesi) bastant freqüents no només entre els aprenents de parlant. Quants certificats metges corren pel món... I informes metges, que encara poden ser pitjors: mèdics però partes. El més fotut d’aquests partes (tan forans que ni s’han catalanitzat fonèticament) és que no hi ha manera d’erradicar-los, malgrat que informe, comunicat o senzillament papers (qui no ha hagut de passar el tràngol de fer papers després d’una petita topada) funcionen a la perfecció. És com si fos un record de quan només hi havia la Benemérita, no?

La Joana i l’Helena, per sort, ja no ho han viscut. En canvi, sembla que seran de l’època de les traduccions literals (només passades pel traductor informàtic de torn i sovint subvencionades!) d’alguns diaris digitals i plataformes de televisió. Ben mirat, ara ja hi podrien començar a fer pràctiques, elles. El seu anar al mèdic no supera els 100.000 galls dindi (per 100.000 pavos!) llastimosament famosos que un tuiter va caçar (i denunciar) en un subtítol real. Hay para alquilar sillas, sí.