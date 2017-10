Tornem-hi amb les defenses

Dèiem fa un parell de setmanes que tots aquests productes que ens volen vendre per reforçar les defenses no fan res. Ni els medicaments oficials ni els alternatius, ni els aliments màgics de tota la vida ni l’última moda exòtica. L’únic aliment que disminueix les infeccions és la llet materna.

La bona notícia és que els nostres fills ja tenen defenses. Hi ha unes poques persones realment “baixes de defenses”, immunodeprimides. Són malalties molt greus; la més estesa és la sida. Tant de bo el seu problema més gran fossin els mocs, i el tractament la gelea reial.

¿Ha vist com es posa un tros de carn oblidat fora de la nevera? Doncs en un món on els fongs, els bacteris i els insectes surten del no-res i ho envaeixen tot, nosaltres podem viure bastant bé durant anys i anys. Perquè tenim defenses. Les primeres, mucositat per enganxar els microbis i tos per treure fora la mucositat. Si el seu fill passa l’hivern amb tos i mocs és precisament perquè les seves defenses funcionen de meravella.

Després venen les immunoglobulines. El nostre cos n’ha de fabricar per a cada microbi. Algunes malalties, com el xarampió, són causades per un únic virus; si el passes, quedes immunitzat, i a vegades es pot fabricar una vacuna. Però la grip és produïda per un virus que canvia constantment i el refredat comú és produït per centenars de virus diferents. Els adults només trobem cada any un parell de virus desconeguts; però per al nen petit tots són nous, i els ha d’anar passant. El primer any d’escoleta és terrible, i el que no hi va ho agafarà tot més tard, quan comenci a passar la major part del dia tancat amb altres nens plens de virus (però no és el mateix passar-ho als quatre mesos que als quatre anys; és millor esperar, si es pot).

El canvi es nota, sobretot, amb el primer fill, que normalment “fins que va començar el col·legi no va estar mai malalt”. El segon, pobret, té un germà que li porta virus del col·legi (i no, no es pot fer res per evitar el contagi). Si aquestes malalties respiratòries són més freqüents a l’hivern no és pel fred, sinó pel curs escolar. A l’estiu, els nens estan separats i juguen a l’aire lliure. Comença el curs i passen moltes hores junts. Ve el fred i es tanquen les finestres. Plou i ni tan sols surten al pati.