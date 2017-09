Transformem la comunicació educativa

La comunicació interpersonal és un dels temes essencials en les relacions humanes i un dels que més m’apassionen. Aquestes Flors de Bach estan dedicades des dels seus inicis a la comunicació entre pares i fills i també entre mestres i alumnes. La meva tasca en l’àmbit de l’educació emocional l’he anat derivant cada cop més cap a la comunicació, perquè les emocions que sentim i que generem al nostre voltant tenen molt a veure amb la nostra manera de comunicar, amb el tipus de paraules que utilitzem i amb els sentiments i les intencions que acompanyen aquestes paraules.

El llenguatge és vehicle i alhora generador d’emocions. Hem de tenir molta cura del que diem perquè amb les paraules podem bloquejar o potenciar l’aprenentatge, la confiança, l’autoestima, la motivació, els talents, el rendiment, els somnis, el sentir, l’alegria, la bondat i fins i tot l’impuls vital dels fills i alumnes. Educar és sempre comunicar i la comunicació educativa ha de crear climes de relació que generin estats emocionals òptims. El que pares i mestres diem ha d’estar impregnat d’una acurada i exquisida sensibilitat, per tal que desvetlli en els infants i adolescents les ganes d’oferir al món la millor versió d’ells mateixos. Moltes vegades provoquem els efectes contraris. Les paraules que utilitzem alcen murs entre nosaltres i ells, no aconseguim que els traspassin i els impulsin a ser, a fer, a aprendre, a servir, a estimar. Encara massa sovint recorrem a un tipus de comunicació que els neguiteja, els desorienta, els desanima, els afebleix o els fereix. Normalment, sense voler i sense ser-ne conscients. Però en alguns casos amb intenció, pensant, equivocadament, que la duresa i la indelicadesa poden ser eficaces.

Les paraules que utilitzem han d’obrir camins, penetrar i ressonar per dins, han d’il·luminar i empoderar, han de commoure i moure, han d’acaronar i no ferir. Encetem curs nou amb un projecte nou sobre comunicació educativa que estem dissenyant amb una bona amiga i companya mestra. Ella del bressol i jo del cor de Catalunya. Oferim recursos a escoles i famílies per millorar la comunicació educativa. Volem posar més cor i més vida a les paraules, per posar més cor i més vida a l’educació i millorar la convivència i els resultats educatius.