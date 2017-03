T’educo per l’alegria d’educar-te

T’educo perquè estimo educar i estimo estimar. I sobretot perquè estimo estimar-te. I educant-te aprenc a estimar-te i estimant-te t’educo millor.

No t’educo perquè compleixis els meus somnis, sinó per ajudar-te a caminar cap als teus. No t’educo perquè siguis com jo vull, sinó perquè siguis qui tu ets. Em conformo sent llum per a la teva llum, mà estesa que resguarda el pas, jardinera que inspira primaveres. T’educo perquè crec en tu i crec en mi. I crec encara més en el nosaltres que m’agradaria teixir. Un nosaltres que dibuixi somriures i eixugui llàgrimes, que posi cor als silencis i a les paraules, que sigui aixopluc en la tempesta i carícia per a l’ànima.

No t’educo perquè el teu gran afany sigui guanyar-te el pa sinó que sigui trobar-hi regust de mel. No t’educo perquè la recompensa més preuada sigui trobar una bona feina, sinó trobar un bon sentit. No t’educo perquè posseeixis, t’educo perquè assaboreixis. No és el meu propòsit que et mogui una fita externa. La teva vida serà més bonica si et mou un foc intern.

No t’educo perquè busquis el que brilla per fora, sinó el que et faci brillar per dins. El que més desitjo no és que excel·leixis, sinó que quan et miri als ulls resplendeixis. No t’educo per retenir-te sempre a prop meu, ho faig per poder acompanyar-te a prop teu. No voldria que volar lluny et faci basarda, soc aquí per desplegar-te les ales. I perquè aprenguis a escollir bé i escullis el bé. El que te’n faci i t’ajudi a fer-ne. Perquè si fa bé i ajuda a fer-ne, segur que és bo.

T’educo per celebrar-te. Per celebrar la vida i per ensenyar-te a celebrar-la. Perquè estimis cada instant, cada capvespre, cada dia; cada arbre, cada flor i cada vida. Perquè mai no puguis dir-me: “Jo no et vaig demanar venir”. Perquè t’enamoris del que mirin els teus ulls, abracis el que abastin els teus braços i acaronis el que diguin els teus mots.

No t’educo perquè la meva missió sigui educar-te, ni et cuido perquè em correspongui cuidar-te. No faig de mare per obligació, ho faig per pura devoció. No tinc el deure, sinó el goig i l’alegria d’educar-te. De créixer ajudant-te a créixer i d’aprendre a estimar estimant-te. T’educo perquè m’estimo la vida i per ensenyar-te a estimar-la. T’educo per l’alegria d’educar-te. T’estimo per l’alegria d’estimar-te.