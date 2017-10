A la tardor, molts pares busquen alguna cosa per reforçar les defenses dels seus fills, i sempre troben algú disposat a vendre’ls alguna cosa. Una indústria de la defensa que mou milions, probablement més que la defensa tradicional, la dels tancs i els avions. Hi ha medicaments legalment comercialitzats com a tals, potser aprovats quan la legislació no era tan estricta (a poc a poc es van retirant del mercat), o emprats per a indicacions per a les quals mai han servit.

Hi ha medicaments alternatius. Per aprovar un medicament de veritat, cal provar la seva seguretat (pocs efectes secundaris) i la seva eficàcia (funciona de veritat). Però els productes “naturals”, “homeopàtics” i similars només han de demostrar seguretat. Si no és gaire tòxic, el pots vendre. Com aquell suposat remei per a la grip basat en la dilució gairebé infinita del fetge d’un ànec que suposadament conté un microbi imaginari que es va anomenar “oscillococcum” perquè semblava que tremolava.

Hi ha complements nutricionals que es promocionen com si fossin la panacea (“¿Ja han esmorzat, les teves defenses?”). Fan servir un forat de la legislació que permet fer al·legacions de salut per determinats ingredients. Així, el famós iogurt que et rodeja d’una aura fosforescent atribuïa fa anys els seus efectes a un “microbi bo”; com que li han prohibit dir això, hi han afegit vitamina B6. I un medicament que es deia Inmunoferon i que mai no havia servit per a res va desaparèixer del mercat i va reaparèixer com a “complement alimentós”, amb zinc. Afegir zinc o vitamina B6 a qualsevol producte (tant se val que sigui un caramel o una pizza) permet legalment dir que “contribueix al normal funcionament del sistema immunitari”.

També hi ha aliments que ni tan sols han de fer publicitat. La gent està tan convençuda de les seves virtuts que els compra igual: els de tota la vida (mel, gelea reial...) i els més nous i exòtics, millor si venen de l’Himàlaia o d’una cultura “ancestral”.

I quin recomano de tots aquests? Cap ni un. Prefereixo el vell refrany anglès: una poma cada dia allunya el metge (naturalment, la pot canviar per qualsevol altra fruita). No crec que millori les defenses, però és barata i nutritiva. I mantenir lluny el metge pot evitar que te’n receptin un dels altres.