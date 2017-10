Rajoy, alumne d’en Benet

El meu amic Benet admet que sí, que adoctrina els alumnes, perquè adoctrinar, en català, també és sinònim d’ensenyar, i d’aconsellar un determinat comportament en una situació concreta, mentre que en castellà, segons la Real Academia, només és inculcar determinades idees o creences.

En Benet m’explica que, com a tutor d’un curs de 3r d’ESO, té un alumne nouvingut, Mariano Rajoy, un bon noi, barbamec encara, que quan sigui gran diu que vol ser polític. En Mariano seu a la tercera fila, a tocar de la paret i sense company de pupitre, perquè li agrada un cert aïllament. A classe d’economia de l’empresa ja ha après que la xarxa radial de comunicacions de la Península és un error immens, i que l’economia d’Espanya aniria molt millor si les zones més productives, i especialment l’àrea mediterrània, des de Múrcia fins al nord de Catalunya, estiguessin més ben connectades. A més de castellà, en Mariano aprèn anglès i català. L’anglès li permetrà, algun dia, parlar amb altres polítics, entendre els acudits i crear complicitats. A les classes de català ha descobert la llengua d’una quarta part dels ciutadans de nacionalitat espanyola, que també es parla en altres països, i en la qual s’han escrit llibres tan extraordinaris com Tirant lo Blanc i Solitud. Com que a l’institut fan unes quantes sortides per anar al teatre, el noi començarà a emocionar-se, i a riure i a plorar, amb una cultura que desconeixia. A les classes d’història, en Mariano està aprenent que les fronteres d’Europa s’han fet a cops de matar-se els uns als altres, que tampoc Espanya no és pas el resultat d’una unió voluntària de diverses nacions, i que des dels temps més remots els més forts han imposat les seves lleis i les seves llengües als més dèbils. A les de socials potser entendrà com funciona el creixement demogràfic d’un país d’acollida, tan diferent del seu, i com aquest fenomen és el fonament d’un país obert i extraordinàriament divers. A les de matemàtiques ja ha après que, encara que diguem sinus i cosinus, els teoremes i les demostracions funcionen exactament igual que en qualsevol altre idioma.

En Mariano, em comenta en Benet, ni dibuixarà estelades a classe ni haurà de fer, com a treball de classe, elegies al major Trapero. Tanmateix, després de ser educat a Catalunya entendrà molt millor què és Espanya. I tot això sense ni un bri d’adoctrinament (en l’accepció castellana del mot). Només amb una mica de cultura.