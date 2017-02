Enquesta als pares i mares

De tant en tant hi ha un professor que esclata i diu prou, això ja passa de mida, aquests alumnes nostres són insuportables, una colla de nens consentits, maleducats i primitius que entren a l’aula sense saludar, es tiren pets a classe, burxen el company amb un bolígraf, interrompen els professors i badallen o s’estiren com si fossin gossos. El meu amic Benet no és gens partidari d’aquesta mena de queixes. Diu que desmoralitzen els companys i que no serveixen de res, perquè la queixa sense l’oferta d’un remei no porta enlloc.

Per fer-ho evident, en Benet em proposa que m’imagini una manifestació de mestres i professors en protesta contra la mala educació dels nens. No resultaria absurda? “No volem badalls!” “Prou pets a classe!” Tampoc tindria gaire sentit una manifestació contra els reality shows que promouen la grolleria, l’opinió a crits i el masclisme predemocràtic, ni contra les xarxes socials que posen la ximpleria en un pedestal. El meu amic Benet té raó: queixar-se de la mala educació dels nens és com reconèixer que som incapaços d’educar-los. I no cal, entre altres coses perquè només som responsables d’una petita part de la poca cortesia que fan servir alguns alumnes als passadissos i a les aules.

Del que sí que és partidari en Benet és de fer una enquesta als pares i a les mares, a veure si les grolleries han estat originades, o no, per l’educació que reben a casa. La proposta em fa gràcia, i ens divertim redactant aquestes deu preguntes: 1) ¿Deixeu que els vostres fills us diguin tio? (una pregunta, com la resta, vàlida per a pares i per a mares). 2) ¿Deixeu que, asseguts a taula, aixequin una natja i es tirin un pet? 3) ¿Deixeu que facin sorollets amb els coberts, amb els gots i les cadires a l’hora de dinar? 4) ¿Els dieu alguna cosa si entren i surten de casa sense saludar? 5) ¿Deixeu que tinguin el mòbil a taula? 6) ¿Deixeu que us interrompin i us diguin que opinen el contrari i que la seva opinió és tan bona com la vostra? 7) ¿Els feu recollir la roba bruta, endreçar l’armari, parar i desparar taula i omplir la màquina de rentar plats? 8) Poden guixar la taula? 9) ¿Us interesseu pels seus deures i les seves proves? 10) ¿Poseu en dubte la qualitat professional o humana dels professors?

No costa gaire d’imaginar la conseqüència que té, a l’aula, la resposta a cadascuna d’aquestes preguntes.