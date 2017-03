Educar per estimar la vida

Hi ha una pregunta que no he fet mai i que no tinc intenció de fer als pares i mares que venen a les meves xerrades. La pregunta és si s’estimen els seus fills. Dono per descomptat que se’ls estimen, i el fet que vulguin formar-se per educar-los millor n’és una bona mostra. Una altra cosa és si la manera que tenen d’estimar-los afavoreix un bon creixement. Que hi hagi estimació no és garantia absoluta que adopti formes saludables. Però és precisament per això que venen, perquè els ajudem a teixir uns vincles sans per encaminar bé els fills.

Per aconseguir aquest propòsit, hi ha una altra pregunta que tampoc havia fet mai i que d’un temps ençà he començat a fer. La pregunta és si s’estimen la vida. La resposta els demano que no la relacionin gaire amb si es diverteixen molt o poc, ni amb com els tracta la vida, sinó amb el fet de si la viuen com un autèntic regal o més aviat com una mena d’infortuni que hem de passar com puguem. La manera d’educar i les emocions que encomanem variaran força segons la resposta que donin.

Les criatures necessiten pares i mestres enamorats de la vida. Que se les estimin a elles i que s’estimin també la vida. Els infants i els adolescents necessiten dues coses per tenir ganes de fer alguna cosa bona amb la pròpia vida: sentir-se estimats i sentir que la vida és bonica i que val la pena malgrat les penes. Darrere de la desmotivació dels joves hi ha moltes vegades el desencant de pares i mestres. Sense pretendre-ho i segurament sense adonar-nos-en, els donem a entendre que la vida pesa i fa pujada, que tot s’acaba torçant o malmetent, i que tard o d’hora arribarà el desencís. D’aquí ve que cada cop més pares sobreprotegeixin els fills, així els posterguen al màxim les calamitats de la vida adulta. I que alguns professors romanguin inflexibles i insensibles a les necessitats dels alumnes, així els acostumen a la duresa de viure. Cap d’aquestes dues postures fan venir ganes de créixer i d’aprendre.

Volem fills i alumnes motivats i feliços? Enamorem-nos de la vida i eduquem-los per estimar la vida. En parlarem a la Casa del Llibre de la rambla de Catalunya de Barcelona el divendres 10 de març, a les 19 h, amb motiu de la presentació d’un nou llibre que he escrit. Hi esteu tots convidats i m’encantarà que ens acompanyeu.