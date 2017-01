La directora d’un institut de secundària amb el qual he col·laborat diverses vegades em va demanar un vídeo breu amb unes quantes recomanacions essencials per als pares i mares per afavorir una dieta digital saludable en els nois i noies. El primer que vaig plantejar-me és què podem considerar una dieta digital saludable. Si fem una analogia amb el terreny de l’alimentació, una dieta saludable afavoreix uns hàbits d’alimentació beneficiosos, conté tots els nutrients que el cos necessita i ens deixa saciats fins al pròxim àpat. És evident que si mengem constantment no estem fent una dieta saludable. En el camp de les tecnologies passa el mateix. Estar tot el dia connectat, enganxat o pendent de les xarxes i dels dispositius tecnològics no és una dieta saludable.

Una professora i antropòloga de la Universitat de Nova York assenyala que una de les causes que les xarxes creïn addicció és que sempre hi estan passant coses. A Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whatsapp hi segueixen passant coses mentre nosaltres no mirem. Coses que moltes vegades no ens volem perdre -i molts adolescents encara menys-, sobretot si les hem generat nosaltres a partir d’algun missatge o d’algun post que hem penjat. Cal que ens preguntem si aquesta dependència del que passa a fora pot tenir a veure amb el fet que no passen coses prou interessants a dins nostre. Tanta connexió exterior pot ser símptoma de desconnexió interior. Si és així, ens urgeix pensar com esmenar-ho. Per evitar ingerències externes constants i portar una vida més reposada, convé que estiguem disposats a perdre’ns coses. Les xarxes, a diferència del cinema i de les novel·les, no tenen final. El final l’hem de posar nosaltres. No podem estar disponibles a tota hora ni estar presents en tot el que es mou al voltant nostre. Hem de decidir quan ho estem i quan no, admetre que no podem abastar-ho tot i quedar-nos tranquils si hi ha coses que se’ns escapen. Parlar a casa sobre aquestes qüestions i convertir-nos els pares en referents d’actituds digitals saludables és una bona manera d’ensenyar als fills a posar fi al que no en té. Ara que és època de dietes pot anar bé afegir-ne una de tan convenient com aquesta. De raons per fer-ho n’hi ha unes quantes d’interessants i poderoses que abordaré el pròxim dia.