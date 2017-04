A quina edat li puc treure els bolquers al meu fill? A qualsevol edat! Li pot treure els bolquers als dos mesos, o als quinze, sempre que no li importi que el nen s’ho faci tot a sobre i no li importi netejar-ho tot sense protestar ni remugar, ni ridiculitzar el nen.

Molts pares que no tenen moqueta ni catifa a casa deixen el nen sense bolquers gran part del dia a l’estiu. Estalvies bolquers i evites algunes irritacions al culet, i a la tardor li tornes a posar tranquil·lament els bolquers per no haver de rentar tanta roba. ¿No és dolent tornar enrere? No per als d’un any, que els és igual. I normalment tampoc per als de dos, si no és que algú ha comès abans la imprudència de pressionar massa el nen (“Ja mai més portaràs bolquers, només els nadons petits i tontos porten bolquers, oi que tu no vols ser un nadó petit i tonto?”) No faci mai aquestes coses. Pressionar els nens, en aquest com en altres temes, sovint és contraproduent. Sempre pot ser necessari tornar enrere.

Ara bé, ¿a quina edat li puc treure els bolquers amb possibilitats raonables que aprengui a fer servir l’orinal o el vàter? Habitualment després dels dos anys, sabent que és un procés llarg, a vegades molt llarg. Hi haurà probablement temporades d’avisar només post hoc ; temporades d’haver de posar els bolquers per fer el pipi o la caca, temporades de fer-s’ho a sobre o d’amagar-se darrere les cortines... i molts mesos d’accidents esporàdics. Molts nens aconsegueixen un control total (durant el dia) abans dels tres anys, i gairebé tots abans dels quatre (a la nit és una altra cosa, pot trigar molts anys).

A vegades em consulten mares angoixades perquè a l’escola els han dit que el curs següent, amb tres anys, el nen ja no pot portar bolquers, i només falten sis mesos! Calma; poden canviar moltes coses en aquest temps. En tot cas, hi ha un malentès. Segur que cap educador donaria un ultimàtum pel control d’esfínters; saben perfectament que l’edat és molt variable i no es pot forçar. El que li estan dient no és “el nen ha de controlar”, sinó “no tenim el personal i les instal·lacions per atendre un nen que encara no controla; no el pot portar fins que controli”. Doncs no el porti. Amb tres anys no estudien coses gaire difícils; segur que es posarà al dia encara que comenci el curs al febrer.