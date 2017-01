Alimentació sana

A en Flavi li han trobat, amb 35 anys, la pressió alta. “Hipertensió? Jooooo? Però si la meva mare sempre em feia la verdureta sense sal!” ¿De veritat creieu que la salut futura dels vostres fills dependrà del que mengin entre els sis i els dotze mesos? Molt rarament una mala alimentació té efectes importants a curt termini. Normalment, quan parlem d’alimentació saludable estem parlant de disminuir el risc d’obesitat, càries, hipertensió, diabetis, cardiopatia isquèmica, accident vascular cerebral, càncer de còlon… Problemes que poden aparèixer després d’anys o dècades de mala alimentació. El que importa no és el que mengi el seu nadó, sinó el que menjarà els pròxims 20 o 30 anys, mentre visqui amb els pares (i que podria ser ja la seva dieta habitual tota la vida).

Quan recomanem no donar sal o sucre als nadons ho fem amb l’esperança que les noves generacions s’acostumin a menjar més sa que els seus pares. Hem fracassat. Després de dècades de donar verduretes sense sal als nadons, ¿on és la generació d’adolescents que mengen verdura sense sal? Si l’objectiu és que els joves mengin sa, el mètode no pot ser canviar només la dieta del bebè, sinó la de tota la família. Ja no dic als pares “Cuineu sense sal, i aparteu la part del nadó abans de posar sal al vostre menjar”, sinó “Cuineu amb poca sal, i continueu així per sempre: i el vostre fill pot menjar el mateix des dels sis mesos”. Si aquest nen, quan tingui tres anys, ha de berenar cada dia un refresc i una bossa de patatetes o similar, pot començar ja, amb sis mesos. ¿De veritat creieu que, als trenta anys, hi haurà diferències entre la salut de qui ha menjat aquestes coses durant 29 anys i el que només ho ha fet durant 28?

És important menjar tota la vida de forma si no perfecta com a mínim acceptable; és important donar un bon exemple als nostres fills. I per això resulta decebedor comprovar quants pares no saben què és menjar sa (i quants dels que ho saben no ho fan). Quanta gent, en sentir parlar de menjar sa, immediatament diu amb orgull: “Sí, a casa ho mengem tot orgànic, sense additius ni colorants”. Els additius i colorants estan perfectament estudiats i controlats. No són el que et faran emmalaltir; són els sucres, la sal, l’abús de greixos saturats, l’alcohol… El sucre integral de cultiu biològic continua sent sucre.