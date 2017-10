Adoctrinar les criatures

Se n’ha parlat molt aquests dies. Sovint gent com els líders de Ciutadans/Ciudadanos, que són els que van demanar a la fiscalia que es denunciessin els adults que feien servir les criatures. La denúncia venia perquè famílies i escoles van decidir fer tot el possible per mantenir els col·legis electorals oberts arran de l’ofensiva repressiva del govern popular.

Curiosament, a aquests mateixos Ciutadans/Ciudadanos no els hem sentit mai denunciar les famílies que vesteixen les criatures de legionaris o de toreros. Tampoc les que van organitzar manifestacions en contra de l’aprovació de la llei d’interrupció de l’embaràs o de separar l’Estat de l’Església.

Afirmen que a les escoles de Catalunya, sobretot a les públiques, no fem sinó crear independentistes. El castellà s’emmordassa i s’injuria el rei, Martí i Pol és l’únic poeta que s’hi ensenya i el càlcul mental es promou només amb quatre xifres, l’1, el 7, un altre 1 i el 4. No cal perdre ni cinc segons per rebatre aquests arguments. Ni ho escoltaran, ni ho voldran entendre. Ara tenen pressa per denunciar i poca cosa més. La resta, el raonament, el debat serè sobre les actuacions, la confrontació lògica, l’evidència del que es viu a les escoles, no importa. La mentida és l’únic que sadolla la seva ràbia, la seva impotència. Pena ens fan!

Hem de confessar que en altres temps, sobretot quan el senyor Rivera es va presentar a la primera campanya política despullat, amb les mans tapant-se les vergonyes, ens van fer una certa gràcia. Vam entendre que amb aquella imatge volia mostrar la seva innocència, una innocència de tocs angelicals. Vam trobar que això de treure’s els gallumbos tenia un punt provocador i que el xicot, al capdavall, feia prou bona pinta.

Confessem també que en algun moment ens ha passat pel cap fer una proposta així a tots els mestres i les mestres de Catalunya. Diguem-ho clar, la fotografia de tots plegats faria patxoca. Però ens n’estem de proposar-ho; arribat el cas ho farien, n’estem segurs, perquè ells sí que no tenen res a amagar. Això sí, els de Ciutadans/Ciudadanos a qui haurien de controlar és a les iaies, perquè aquestes sí que amb l’excusa del voluntariat s’estan infiltrant a totes les escoles i després de l’altre dia els podem assegurar que van enceses.