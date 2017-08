Què són?

Les vies ferrades són camins verticals que estan equipats amb materials que ens ajuden a fer l’ascens. Aquests materials poden ser grapes, claus, passamans o cadenes, entre d’altres. També hi ha vies ferrades per a passos horitzontals que són dificultosos, com cingleres.

Per a què serveixen?

Amb les vies ferrades podem passar per llocs que, d’una altra manera, seria impossible resseguir. A més, seguint aquests camins verticals podem viure una experiència molt similar a l’escalada.

The oldest in Catalonia 'Teresina' is the oldest 'via ferrada' in Catalonia. It is located on Montserrat

A Catalunya hi ha vies ferrades?

Sí, tot i que la tradició de fer i seguir vies ferrades és bastant recent. En llocs d’Europa com les Dolomites i els Alps, en canvi, són molt populars.

Com es fan servir?

Per travessar una via ferrada cal anar amb precaució. Sempre hi ha d’haver algú amb experiència que ens acompanyi i ens ensenyi a passar-hi, i hem d’anar equipats amb material de seguretat, com casc, cordes i cables de seguretat.

Did you know? Some 'vies ferrades' were installed during the First World War

Qui les pot travessar?

Les vies ferrades estan obertes a tothom, fins i tot als nens. Però abans de travessar-ne una cal que ens assegurem que s’adapta a la nostra experiència. També hem de seguir les normes de seguretat i ser molt conscients de les nostres capacitats.