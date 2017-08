Sortim? Sí, però amb la canalla i en tren!

Si sou dels que gaudiu sortint d'excursió en família i descobrint nous indrets, us agradarà saber que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el Centre Excursionista de Catalunya tenen un conveni de col·laboració per impulsar l’activitat física, l’excursionisme i l’acostament al medi natural i la cultura mitjançant bitllets combinats de Turistren.

Els tiquets inclouen els viatges d’anada i tornada al punt on s’inicia l’activitat i un servei de guia per fer diverses excursions. Les rutes ludicoformatives tenen lloc als parcs de Collserola i de Montjuïc, i a la muntanya i el monestir de Montserrat.

Per tal d’adquirir els bitllets combinats, els grups d’un mínim de 10 persones han de fer una reserva prèvia al Centre d’Atenció al Client d’FGC, tant col·lectius escolars com públic general.

Diferents destins per fer excursions

D’aquesta manera, els viatgers disposen de diferents opcions de bitllets combinats per poder fer excursions, sempre arribant a l’indret escollit amb Ferrocarrils i amb preus especials per a grups escolars:

Excursionisme Collserola: Inclou bitllet d’anada i tornada amb FGC fins a l’estació de Baixador de Vallvidrera i l’activitat excursionista guiada al Parc de Collserola.

Combinat Cursa Orientació Collserola: Inclou bitllet d'anada i tornada amb FGC fins a l'estació de Baixador de Vallvidrera i l'activitat ludicoformativa al Parc de Collserola.

Combinat Cursa Orientació Montjuïc: inclou bitllet d’anada i tornada amb FGC fins a l’estació de Pl. Espanya i l’activitat ludicoformativa al parc de Montjuïc.

Combinat Montserrat 360º: Inclou un bitllet d'anada i tornada fins a l'estació de Monistrol, un bitllet d'anada i tornada amb el cremallera de Montserrat, bitllets pels funiculars de la Santa Cova i Sant Joan, i l'activitat ludicoformativa guiada a la muntanya i monestir de Montserrat.

Turistren, turisme de proximitat amb FGC

FGC promou el respecte i el gaudi de la natura gràcies als bitllets combinats de Turistren, mitjançant els quals Ferrocarrils apropa els viatgers als punts d’interès turístic i cultural pròxims a les estacions i potencia així l’oferta de lleure associada a la xarxa. Les escapades es poden fer tant a la línia Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia com a la línia Lleida-La Pobla, amb el Turistren dels Llacs.

L’oferta associada a Turistren inclou tot un seguit de bitllets combinats per arribar amb FGC a les estacions de destí, desplaçar-se amb autobús i visitar museus, espais arquitectònics i d’un gran valor històric o diferents espais de lleure, com per exemple la Colònia Güell, el recinte de Catalunya en Miniatura, el Museu de la Pell d’Igualada, el mNACTEC de Terrassa o el monestir de Sant Cugat.

L'enotren

Així mateix, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya impulsa, juntament amb la Fundació Fira de Manresa i la Denominació d’Origen Pla de Bages, l’Enotren, una nova iniciativa per donar valor a tota l’oferta lúdica i turística a la comarca del Bages. Amb aquest nou producte turístic, el Turistren afegeix a la seva ja àmplia oferta dos nous eixos: l’enoturisme, a partir de la D.O. Pla de Bages, una de les zones vitivinícoles amb més riquesa patrimonial i paisatgística; i el turisme cultural i espiritual, a partir dels centres espirituals i de pelegrinatge (Montserrat i la Cova de Sant Ignasi) i, sobretot, de la ciutat de Manresa, a partir del seu patrimoni històric i com a destinació internacional de pelegrinatge al voltant de la figura de Sant Ignasi i la seva connexió amb el Camí Ignasià i de Sant Jaume.

Amb l’Enotren podreu gaudir d’aquestes paquets turístics:

Els cellers del Bages

Les tines del Bages

El Pla de Bages a cavall

Cellers i caves d’Artés

Els tresors de Mura

Descobreix el Pla de Bages

Montserrat i el Cor de Catalunya

A banda de l’àmplia oferta, FGC ha recuperat dos bitllets combinats que ja existien al Turistren i els ha afegit a la marca Enotren:

“Món Sant Benet” que inclou: un bitllet d’anada i tornada des de qualsevol punt de la línia Llobregat-Anoia d’FGC a l’estació de Manresa Alta, el transport en autobús fins a Sant Fruitós de Bages i la visita al monestir i el campanar.

"Museu de la Tècnica de Manresa" que inclou: un bitllet d'anada i tornada des de qualsevol punt de la línia Llobregat-Anoia d'FGC a l'estació de Manresa Alta i l'entrada al Museu de la Tècnica.

"Manresa, viatge a l'època medieval" que inclou: el trajecte d'anada i tornada fins a l'estació de Manresa – Alta i l'entrada al Centre d'Interpretació del carrer del Balç.

D’aquesta manera, FGC ofereix als usuaris la possibilitat de descobrir el territori i els productes bagencs d’una manera diferent amb els següents bitllets combinats fent una reserva prèvia a través del web de Turistren o si es prefereix a través del Centre d’Atenció al Client de Pl. Espanya.