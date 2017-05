La recerca de la UB, de festa

Aquest divendres, 12 de maig, l'Edifici Històric de la UB acollirà durant tot el dia la III Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona. Avalada per l'èxit de participació i assistència de les edicions anteriors, la festa procura que hi siguin representades totes les facultats de la Universitat de Barcelona i repeteix els tallers més populars de les altres edicions, alhora que arriba farcida d'activitats noves, com ara un taller per conèixer la filologia catalana, un altre de dedicat a la simetria, tres activitats sobre fisiologia vegetal, un neuroconcert o un espai dedicat a la figura de Jordi Sabater Pi.

L'objectiu principal de la festa és arribar a públics no especialitzats i a totes les edats. És per això que inclou un racó amb una selecció de llibres, contes i còmics infantils de temàtica científica perquè els més petits puguin fer una pausa i gaudir d'una estona de bona lectura. També pensant en els més menuts, a la tarda s'ha programat una representació de l'espectacle 'Flebotín, un mosquit del Cretaci'.

Activitats molt diverses

Un dels tallers que s’estrena és 'Coneix la filologia catalana', que proposa quatre activitats per conèixer aquesta disciplina: un qüestionari sobre temes de llengua i literatura per respondre, uns mots encreuats, un poema amb paraules que cal emplenar i uns exercicis de transcripció fonètica. Està coordinat pel Grup d'Estudi de la Variació, del departament de filologia catalana. De la mateixa facultat, i en aquest cas del Grup d’Innovació Docent Consolidat Foncat sorgeix la idea de fer el taller 'Podem millorar la nostra pronúncia en català?'.

Entre les novetats, també destaquen tres tallers de fisiologia vegetal. Els assistents hi podran esbrinar, per exemple, què són les llavors i per a què serveixen, per què hi ha llavors de formes diferents i com es dispersen, què són els cultius in vitro i quin ús se’n fa en l'agricultura per millorar els vegetals, etc.. Així mateix, podran ampliar els seus coneixements sobre les fulles i els estomes.

Un dels tallers nous proposa als visitants conèixer i valorar els béns inscrits a la llista del Patrimoni Mundial de la Unesco a través de la participació comunitària. Després d’una breu explicació del significat del patrimoni mundial i de valorar la importància de conservar-lo, el taller destaca la participació necessària de les comunitats locals perquè aquesta conservació sigui eficaç.

El departament de cristal·lografia, mineralogia i dipòsits minerals de la Facultat de Ciències de la Terra proposa un taller per treballar el concepte de simetria mitjançant jocs amb peces geomètriques, bales i altres elements que permeten descobrir simetries diferents i adquirir alguns conceptes elementals d'aquest àmbit.

Els amants de l’astronomia estan de sort perquè l’equip de l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) exposarà una representació a gran escala de laVia Làctia, un projecte realitzat en el marc de la missió Gaia, que lidera l’Agència Espacial Europea (ESA). L’estand inclou un taller de fabricació de constel·lacions que servirà per entendre les tres dimensions dels 1.000 milions d'estrelles de la Via Làctia.

Realitat virtual, química i microscopis

Els estands dedicats a la realitat virtual han suscitat molt d’interès en les edicions anteriors. Enguany, l’equip de l'Event Lab, de l’Institut de Neurociències de la UB, ofereix l’activitat 'The virtual island' per esbrinar si les experiències virtuals ens poden afectar i transformar-nos en el món real. L’activitat proposa que els participants s'imaginin com seria viure en un món diferent per un temps, tenir un cos diferent, fer amics amb els quals compartir experiències que només existeixen en un món virtual.

'La química i el color' és un taller que repeteix edició i que presenta l’efecte de la radiació ultraviolada i infraroja en diferents substàncies per mostrar, per exemple, com es pot detectar sang a l’escena d’un crim. També repeteix l’estand de la 'Taula periòdica', que familiaritza els visitants amb els elements químics i explica què són les molècules o com es fa una formulació química, entre d'altres.

Com són les cèl·lules del fetge? I les del testicle? Són cèl·lules gaire diferents de les del ronyó? Com deu ser una llengua de rata vista al microscopi? Els espermatozoides són realment com ens els imaginem? Aquestes són algunes de les preguntes que es podran respondre als assistents a la festa que visitin l’estand de 'Microscopis i lupes', dinamitzat per la Facultat de Biologia i la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la UB.

A més, els assistents també tindran l’opció de construir una doble hèlix d’ADN, realitzar un iuris test, endollar el seu cervell, veure una demostració de l’app Flood-up per a dispositius mòbils o fer una enquesta sobre bioètica, entre moltes més activitats.

Taller d’il·lustració

L’especialista en etologia, primatologia i antropologia africana Jordi Sabater Pi —conegut, sobretot, per haver trobat i cedit al Zoo de Barcelona el goril·la albí Floquet de Neu— tindrà un espai propi a la festa, en què es farà un taller d’il·lustració, dirigit per personal especialitzat, que convidarà els assistents a representar la natura que els envolta —en aquest cas el jardí de l’Edifici Històric—, de la mateixa manera que ho feia Sabater Pi en el seu entorn. També s’hi projectaran prop de dos-cents dibuixos de temàtica naturalista que pertanyen a l’extens Fons Sabater Pi, cedit fa anys al CRAI de la Universitat de Barcelona.

Un neuroconcert per tancar la festa

Una de les novetats més destacades de la festa d’enguany és la programació d’un neuroconcert, a les 19 h, al jardí Ferran Soldevila de l’Edifici Històric. L’objectiu de l’actuació, organitzada per l’Institut de Neurociències de la UB, és parlar de la percepció musical i de les emocions que genera, a partir del diàleg amb músics i neurocientífics i l'acompanyament en directe de cinc veus a cappella. Entendre els mecanismes mitjançant els quals la música genera estats afectius particulars constitueix, des de fa anys, un objectiu fascinant per a la neurociència.