Tot a punt per a una nova edició del Festivalot de Girona

El Festivalot-Festival de Música en Família de Girona és una iniciativa dels quatre membres del grup de música Els Amics de les Arts, arran de la seva vinculació amb la ciutat de Girona, on dos d'ells viuen amb les seves famílies i on sovint es reuneixen amb la resta del grup.

Tots els membres d'Els Amics i l’equip de la productora són pares i mares i han dissenyat un festival a mida dels que, com ells, tenen ganes de gaudir de la música en directe amb els seus fills. Aquest any celebren la tercera edició del Festivalot i gràcies a l’entusiasta acollida que han tingut per part de la ciutat ja estan consolidats com un festival de referència entre el públic familiar. Les xifres, a més, ho avalen, ja que en 48 hores es van exhaurir les entrades per als dos concerts d'Els Amics de les Arts i els dos de Mainasons, i queden molt poques entrades per a Dàmaris, Hits i la Beth.

La cita serà els dies 27 i 28 de maig i s'han previst una trentena de concerts i activitats relacionades amb la música en diferents escenaris del centre de Girona. L’objectiu del festival és que grans i petits puguin disfrutar de la música en directe i que Girona es converteixi, durant dos dies, en territori 100% musical i 100% familiar. Tots els concerts programats estan especialment pensats per als més petits (volums reduïts, formats breus, horaris diürns) i tenen l’objectiu de fer cantar, ballar i experimentar amb la música a tota la família.

Un festival consolidat

El 2017, amb la tercera edició, és un any de consolidació del Festivalot. Es mantenen els escenaris originals del festival: Teatre Municipal, plaça del Pallol, Auditori de La Mercè i claustre de la Mercè. Al Punt de Trobada de la Rambla hi haurà de nou l’escenari dedicat a les escoles de música, amb actuacions infantils.

Una novetat destacada és que s’incorpora el cinema Truffaut com a espai del Festivalot. El cinema oferirà diferents activitats i curts d’animació gratuïts el diumenge 28.

Si voleu consultar la programació, podeu visitar la seva pàgina web.

El Festivalot habilita diferents espais que inclouen zones de descans, joc, lactància, microones per escalfar el menjar dels petits o aparcaments de cotxets. Tot està pensat per a la comoditat de les famílies durant el festival. També ofereix al públic alguns avantatges i serveis pensant en la comoditat dels assistents. Diversos hotels de la ciutat ofereixen descomptes per al públic que s’hi allotgi i un gran nombre de restaurants ofereixen un menú infantil a 5 euros.

Paral·lelament als concerts del Festivalot, s’oferiran diverses activitats relacionades amb la música i alguns equipaments de la ciutat oferiran portes obertes i visites guiades per al públic del festival.

Festival solidari

El festival repetirà l’acció de cada any d’editar un CD solidari amb un recull de cançons dels artistes programats. Tots els beneficis recollits amb el CD d’enguany es destinaran a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya- Casa dels Xuklis.

El Festivalot també col·labora amb la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Girona i algunes associacions i organitzacions sense ànim de lucre per fer del Festivalot un festival familiar integrador i obert a tothom. Per tot plegat, el Festivalot d’enguany, coordinat amb el servei municipal d’Educació de l’Ajuntament de Girona, inicia col·laboracions amb algunes escoles dels barris de Santa Eugènia i Sant Narcís, que estan treballant la música en els seus projectes educatius. L’objectiu és apropar els nens i les seves famílies d’aquests barris al Festivalot durant l’últim cap de setmana de maig.