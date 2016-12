6 propostes per gaudir en família

Si busqueu plans per compartir amb la canalla aquests dies de festa, aquí teniu algunes propostes interessants.

El Museu del Gas es transforma en 'La Fàbrica dels Desitjos'

El Museu del Gas de Sabadell es transforma, fins al 4 de gener, en 'La Fàbrica dels Desitjos', una activitat nova adreçada al públic infantil i familiar que té com a objectiu el foment dels valors de la solidaritat i la sostenibilitat. 'La Fàbrica dels Desitjos' del Museu del Gas oferirà als més petits la possibilitat de convertir-se en els protagonistes d’una aventura plena de màgia i de misteri, en família.

A través d’una visita en grups de 25 persones, el públic familiar s’endinsa en un univers fascinant en el qual els més petits ajudaran a les tasques encomanades a la Colla d’Orient per tal d’aconseguir un Nadal bo per a tothom. L’activitat està conduïda per una desena de personatges que acompanyen els visitants al llarg d’un recorregut teatralitzat en el qual els participants poden expressar els seus desitjos.

'La Fàbrica dels Desitjos' també ofereix un espai per fer donació de joguines i llibres nous o bé que ja no es fan servir i que podrien reutilitzar-se. A la finalització de l’activitat els missatges i els presents recaptats es donaran a les organitzacions Creu Roja Sabadell i Fundació Eveho. L’entrada a 'La Fàbrica dels Desitjos' és gratuïta. Per garantir l'accés a les visites es recomana la reserva de plaça a través del correu electrònic museugasfgnf@gasnaturalfenosa.com, o bé del telèfon 934 129 640.

Festival de la Infància a la Fira de Barcelona

Fins al 4 de gener podeu gaudir a la Fira de Barcelona d'una cita ben clàssica, el Festival de la Infància, un món de diversió per als menuts de casa. Aquest any el Festival de la Infància es redissenya per adquirir un nou posicionament amb noves activitats. Hi podreu veure la Peppa Pig amb el seu nou espectacle, conèixer els seus amics Ben & Holly o gaudir de les activitats d'Open Camp, del Circ Americà o d'una gran pista de gel.

Sota el lema 'Fem volar la diversió', a banda de les novetats, el festival acull un munt d'activitats i propostes ben clàssiques que faran les delícies dels petits de casa, entre d'altres, actuacions musicals, contacontes, pallassos, inflables, gimcanes i un rocòdrom.

Cinema per a tots els públics als Texas

Els cinemes Texas de Barcelona (C/ Bailèn) segueixen apostant per la programació infantil. Per a aquests dies de Nadal, la programació prevista inclou els passis de 'L'abella Maia', dissabte i diumenge a les 16.00 h. A més, del dilluns 2 al dijous 5, triple proposta a les 12.00 h, amb 'El Petit Príncep', 'L'abella Maia' i 'L'Equip Tigre', i a les 16.00 h es projecta de nou 'L'abella Maia'.

Descobrir Josep Pla

La Fundació Josep Pla de Palafrugell proposa un taller familiar per al dimecres 4 (12.00 h): 'On són els meus papers'? Una oportunitat perquè els més joves de casa coneguin l'escriptor de Palafrugell. Tot jugant descobriran on són els seus papers, llibres, diaris, revistes... i així sabran a quins països va viatjar, com era aleshores la feina de periodista, quins paisatges li agradaven més, com els descrivia... Els ajudeu a trobar-los? L'activitat dura una hora i està recomanada a partir de 3 anys. Preu: 2,00 € la mainada i 3,00 € els adults.

Concert benèfic a la Sala Apolo

Tota la canalla té dret a jugar. És per això que, un any més, la gent de Minimúsica prepara un concert benèfic a la Sala Apol·lo el proper 3 de gener. Aquest any, tres bandes de reggae locals faran ballar totes les famílies que hi vagin i aproparan el gènere jamaicà als més petits. Interpretaran grans clàssics de la música adaptats al reggae. Bon rotllo assegurat! Com cada any l'entrada és gratis, amb l'únic requisit que cada família haurà de portar una joguina nova i sense embolicar que es destinarà a la Fundació Surt i a l'Associació La Nau.

Taller de lectura amb gossos

Dimarts 3 i dimecres 4, a la Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols ens fan una proposta ben especial: "Gossos i Lletres: taller de lectura amb gossos". A càrrec de l’associació ATAGI, que treballa amb animals amb finalitats terapèutiques i lúdiques. Les gosses (la Zoe i la Gina) faran acompanyament lector i ajudaran i motivaran els nens a la lectura. Activitat per a nois i noies a partir de 6 anys. Cal inscripció, per telèfon al 972 324 057 o per correu electrònic a biblioteca@guixols.cat.