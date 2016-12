13 propostes per gaudir en família

Amb motiu de les festes de Nadal, els pobles i ciutats de Catalunya ofereixen una variada selecció de propostes culturals, tradicionals i d'oci per gaudir en família. Us en destaquem algunes.

Nadal al Poble Espanyol

Del 23 de desembre al 5 de gener el recinte del Poble Espanyol continuarà immers en l'ambient nadalenc més tradicional i oferirà la possibilitat de conèixer el Món Màgic dels Reis Mags, fer tallers, gaudir de la zona de jocs i de diverses actuacions. Nens i nenes podran lliurar la carta a la casa dels Reis, gaudir d'una zona de jocs infantils i visitar un arbre màgic on nens i nenes podran deixar els seus xumets. A més, es faran tallers i actuacions de dansa, música i màgia.

Gran Circ de Nadal a Girona

Després de l'extraordinari èxit de les seves dues primeres edicions, amb més de 17.000 espectadors en cadascuna, torna el Gran Circ de Nadal de Girona amb la l'espectacle "Orient, el Circ dels Reis Mags". El Pavelló d’Esports de Fontajau es transformarà de nou en un gran circ estable capaç d’acollir una costosa producció circense on 30 artistes de 10 països presentaran una dotzena d’atraccions, acompanyats per 8 músics, una cantant i ballarines orientals. 4 únics dies! Del 25 al 28 de desembre.

Teatre amb valors

El Jove Teatre Regina programa del 28 de desembre al 8 de gener, en sessió de tarda, "La millor carta als Reis" de la Companyia La Trepa. Un reguitzell de petites històries particulars encastades en un tronc principal, l’aventura d’en Jan Bon Jan , i situades en unes dates molt concretes : les Festes Nadalenques i la màgica Nit de Reis. El fet de situar l’acció en la recerca de la “millor carta als Reis” permet poder treballar un ampli ventall d’aspectes i valors presents en el desenvolupament dels infants, com el propi Esperit Nadalenc que ens predisposa a la conciliació, la bona voluntat i la solidaritat. També hi trobem reflectits aspectes molt habituals en el món infantil que ens permeten reflexions a diferents nivells sobre la generositat, l’egoisme, la satisfacció de compartir, la discriminació, la gelosia, les joguines sexistes i tecnològiques, la reivindicació de la imaginació en el joc, però, sobretot, l’absoluta necessitat de mantenir sempre viva la il·lusió com una riquesa pròpia i col·lectiva.

L'Auditori viu el Nadal

Del 26 de desembre al 8 de gener desembarcaran a L'Auditori Tortell Poltrona i Albert Pla amb el seu nou espectacle. Una parella única que des de l'escola dels somiatruites perduda al mig del Montseny ens durà al món dels pallassos i les cançons i amb qui els somriures al pati de butaques estan garantits. A banda, no uspodeu perdre una proposta que ja és tot un clàssic, Sona Bach, pensat per a nens i nenes a partir de dos anys, que es podrà veure els dies 28 i 29 de desembre. Un espectacle que descobreix als més petits la música de Johann Sebastian Bach de la mà del saxofonista Llibert Fortuny. Un passeig amb amics durant el qual podran escoltar els hits d'aquest geni del Barroc arranjats en clau de jazz i interpretats amb instruments dels segles XX i XXI. I torna també l'activitat participativa Vine a Cantar que permet als assistents pujar a l'escenari de L'Auditori per actuar davant del públic. Aquest any L'Auditori proposa Vine a Cantar... The Beatles II amb el grup Sargent Peppers, el 28 de desembre i Vine a cantar... Nadales amb el Quartet Mèlt, el 29 de desembre. Vine a cantar és una de les activitats participatives amb més èxit que programa el Servei Educatiu de L'Auditori. El format consta de dues parts: la primera, d'una durada de 2 hores, és un taller on famílies o grups d'amics treballen amb una directora de cor un repertori acompanyats per una banda de músics en directe. A la segona part, aquest repertori es presenta davant d'altres amics i familiars, en un concert d'una hora de durada.

Un Nadal diferent al CaixaForum

En el marc de les activitats de Nadal que organitza CaixaForum Barcelona, del 27 al 30 de desembre, a les 18 h, hi podreu veurePer Nadal, contes del món (+4). La saviesa de les cultures tradicionals perviu en els seus contes populars, perquè atresoren la capacitat de transmetre els valors universals de la pau. En aquest espectacle, a través de contes i narracions orals, proposen un viatge a diferents països africans i llatinoamericans. A càrrec de Patricia McGill, narradora oral.

Els Pessebres Vivents a un clic

La Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya (ACPVC) ha començat les representacions de pessebres vivents amb grans novetats. En l'any del seu 25è aniversari, no només l'entitat s'ha digitalitzat amb l'adquisició de les entrades a través de la web, sinó que ara es podràn seguir totes les informacions, horaris i actuacions de les 43 entitats que formen part de la Coordinadora a través de l'aplicació mòbil, disponible a GooglePlay. Les entitats amb venda online són: Canyelles, Castell d'Aro, Els Prats de Rei, La Pobla de Lillet, La Pobla de Montornès, Les Gunyoles d'Avinyonet, Les Torres de Fals, Manresa - Pont Llarg, Martorelles, Navata, Pals, Sant Feliu de Llobregat, Sant Guim de la Plana, Sant Pere de Ribes, Santa Pau, L'Espluga de Francolí i Peramola.

El primer Pessebre Vivent de Catalunya presenta novetats

I ja que parlem de Pessebres Vivents, el de Corbera de Llobregat, el primer de Catalunya, celebra la seva 55a temporada amb l'estrena d'una nova il·luminació i una millora de la teatralització de les seves representacions. Faran 49 representacions fins el 15 de gener, tots els festius i caps de setmana.

Circ de Nadal a Mataró

Los Galindos porten l'espectacle Encara no ho sé, Lola al Circ de Nadal de Mataró. La seva iurta s'instal·larà a partir del 27 de desembre a la plaça de la residència Sant Josep de Mataró i s'hi estarà fins al 8 de gener. Los Galindos reuneixen cinc generacions d'artistes en un espectacle de factura artesanal per gaudir en família.

Nit de Reis al saT!

A partir del dimarts 27 de desembre i fins al 4 de gener, torna el musical de Nadal de La Roda Produccions, "Nit de reis". Un musical ple de màgia per gaudir en família de l'esperit nadalenc i la força dels somnis. A més, després de les funcions del 2, 3 i 4 de gener, els nens i nenes podran entregar la carta al patge reial de l'espectacle.

Portes obertes al Museu Pau Casals

Dimecres 28 desembre, el Museu Pau Casals organitza una Jornada de Portes Obertes, de 10 a 14h i de 16 a 19h, per commemorar el 140è aniversari del naixement de Pau Casals. Amb un Concert de Nadal a càrrec del Cor Zongora i del Cor de Veus Blanques de l'EMMPAC del Vendrell, dirigits per Montserrat Meneses, que interpretaran un repertori format per peces d’autors catalans, amb Rosa Bertran al piano (19h). Dijous 29 es repetirà la Jornada de Portes Obertes, en aquest cas amb l'activitat familiar “Pau Casals, el col·leccionista de pipes” amb l’actriu Clara del Ruste, que interpretarà i explicarà de manera divertida i lúdica el conte d’Anna Obiols. Una activitat recomanada per als més petits de la casa, entre els 3 i els 10 anys (12h). Les places són limitades i cal fer reserva prèvia al tel. 977684276 o el c/e museu@paucasals.org.

Fira Infantil a Cornellà de Llobregat

Com a molts pobles i ciutats de Catalunya, Cornellà acull una nova edició, la 24a, de la seva Fira Infantil. Un gran saló lúdic i educatiu amb 8.300 metres quadrats de superfície i amb un munt de propostes culturals, esportives i d'esbarjo. La Fira Infantil de Nadal col·labora per primera vegada amb l’associació ‘Mechones solidarios’, en favor de la lluita contra el càncer. Tots els visitants del saló nadalenc es podran tallar el cabell per només 5€. Amb aquesta campanya es recullen donacions de cabell per fabricar perruques naturals per a persones en tractament de quimioteràpia que no tenen recursos.

Pista de gel a La Maquinista

El centre comercial La Maquinista continua amb la seva tradicional pista de gel de més de 200m 2 per poder mostrar les habilitats sobre patins. Està ubicada a la plaça del Rellotge i romandrà oberta fins el 8 de gener. El preu de l'activitat és de 6€, en sessions de 30 minuts; en dies destacats el preu es redueix a la meitat. El cost de l'entrada inclou el lloguer dels patins i a més, es poden adquirir guants per 1,5€ la unitat.

Activitats familiars al Born

El Born CCM organitza aquests dies activitats per a la canalla en el marc d'El Bornet de Nadal. dimarts 27 (10-14 h), taller infantil "Barcelona, gran mercat". A Barcelona fa 300 anys es venien productes d'arreu del món i ara nens i nenes podran muntar la seva pròpia botiga! Reserves al 93 256 68 50 o reserveselborn@bcn.cat. D'altra banda, els dies 27, 28, 29 i 30 (17h), teatre familiar amb "Un Nadal de Pastorets". Entre picabaralla i picabaralla, els nostres herois de samarra i barretina faran cagar el tió i cantaran amb els menuts les nadales més populars. I dimecres 28 (10-14h), taller de teatre amb "La Marianna i l'arracada perduda". Què farieu si us trobéssiu un objecte perdut? Conegueu què va fer la Marianna i poseu-vos a la seva pell en aquest taller de teatre. Reserves: 93 256 68 50 o reserveselborn@bcn.cat