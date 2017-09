5 propostes per al cap de setmana

A portes d'un nou cap de setmana, us expliquem algunes de les popostes culturals que ens han fet arribar. No teniu excusa per quedar-vos a casa!

Festa Major a Barcelona i Tarragona

Aquest cap de setmana, festes majors a Barcelona i Tarragona. A Barcelona, amb les festes de la Mercè, amb tot d'activitats programades per a tots els públics. En podeu consultar la programació aquí. A Tarragona, per la seva banda, és Santa Tecla i també us ofereixen un ampli programa d'activitats per a tota la família. Les podeu consultar aquí.

Espectacle visual a La Pedrera

Aquest diumenge, la façana de La Pedrera serà la protagonista d'un espectacle multimèdia i en viu obert a tot el públic. "Els colors de la terra" tindrà dos passis, a les 21 h i a les 22.30 h, amb una durada aproximada de 20 minuts. Aquest espectacle de gran format a La Pedrera forma part dels actes de celebració dels 10 anys de Món Sant Benet, l'equipament que la Fundació Catalunya La Pedrera té a la Catalunya Central. Per aquest motiu "Els colors de la terra" posarà èmfasi en els valors i la qualitat estètica del món de l'alimentació i la qualitat plàstica de l'agricultura, el producte, el territori i el paisatge. "Els colors de la terra" farà interactuar imatges fotogràfiques, mappings, cantants, instal·lacions i llum amb l'arquitectura de Gaudí, posant en joc les formes de la façana, de manera que l'edifici serà un element més.

Associa't a la festa

Els dies 23, 24 i 25 de setembre, dins el marc de les festes de La Mercè, tota la Plaça de Catalunya estarà dedicada a promoure els valors de les associacions com a espais comunitaris per la ciutadania. Un programa ple d'activitats familiars, festives i singulars omplirà tots els racons de la plaça amb espectacles, jocs, tallers, teatre, arts plàstiques, música en viu i exposicions. La festa promou els valors que caracteritzen el teixit associatiu de Barcelona: diversitat cultural, pluralitat, igualtat de gènere, transformació social, cooperació, participació i acció comunitària. Podeu consultar les activitats previstes aquí.

El Tantarantana estrena temporada

Al Tantarantana reprenen aquest cap de setmana la programació familiar amb un espectacle molt especial: 'Els colors del món', de la companyia mallorquina Estudi Zero Teatre. Una obra interactiva de teatre visual que s'inspira en la història dels diferents colors. Una experiència suggerent per a tots els sentits i totes les edats. Un desplegaments de recursos escènics clàssics i innovadors. Una successió de preguntes trascendents sobre un univers quotidià. Un espectacle oníric que ens obre la porta a un ampli ventall de propostes de nous llenguatges. Un joc de sensacions i emocions per fer somniar a tota la família.

En marxa el cicle Remenuts al saT!

Dissabte, diumenge i dilluns podeu veure al saT! Teatre, 'Loo', de la companyia Ponten Pie,Premi FETEN 2017 al millor espectacle per a la primera infància i que enceta oficialment la programació familiar del SAT! i el Cicle Remenuts per a nens i nenes de 0 a 5 anys. A més del nom d’un vent calent i sec que corre en les tardes d’estiu a l’Índia, Loo és el nom de la protagonista d’aquest espectacle. La seva missió és empènyer les dunes del desert i devastar les zones humides, mars i oceans que troba al seu pas. Un proposta poètica i visual sobre la desertització. Una experiència sensorial que els petits espectadors viuen en la pròpia pell damunt de l’escenari.