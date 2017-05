10 propostes per al cap de setmana

Ja heu fet plans per al cap de setmana? Encara no? Si en voleu gaudir amb els petits de casa, aquí teniu algunes idees

Circ a Terrassa

Al Centre Cultural Terrassa, diumenge (18.00 h), hi podreu veure la companyia de circ Eia, que presenta el seu espectacle 'InTarsi'. Un espectacle premiat on es barregen la dansa, el teatre físic i sobretot les arts del circ amb equilibris acrobàtics, banquina, un minitrampolí i una bàscula. Recomanat a partir de 6 anys.

Festa solidària al Tibidabo

Aquest diumenge, nova edició de la festa Uncopdemà. La solidaritat torna al parc d'atraccions del Tibidabo amb la VIII festa Uncopdemà per als nens i nenes del món. Es tracta d'una oportunitat per conèixer la tasca que fan entitats com Proactiva Open Arms, Fundació Congost Autisme, Vozes, VHIR i Fundació Real Dreams i contribuir-hi. La cita és a partir de les 10.30 h. Durant tot el dia hi trobareu activitats de sensibilització (tallers i manualitats), animació i batucada, entre altres sorpreses. El preu de l'entrada al parc d'atraccions té descomptes de fins el 65%: 10 € per als nens (fins a 18 anys) i 20 € per als adults, i a més, inclou un regal solidari. El dia de la festa Uncopdemà Tibidabo dona 6 € solidaris per cada entrada venuda.

Fades i follets al Poliorama

L’espectacle 'Fades i Follets' de la companyia Patawa arriba al Teatre Poliorama diumenge (12.30 h) amb una única funció per a tots el públics que promet aventures, rialles i molta il·lusió. Les famílies coneixereu la fada Ensucrada i el follet Tonet, dos protagonistes que viuen en mons diferents però molt pròxims, amb més coses en comú del que es pensen. Amb aquesta proposta màgica la companyia Patawa, activa des de l’any 2011, ha volgut crear una bombolla de fantasia per atreure mirades, provocar grans somriures als petits i aconseguir la complicitat dels més adults. 'Fades i Follets' clausura el cicle Poliorama en Família.

Fira d'espectacles al Circ Cric

Diumenge, 7 de maig, el Festival Circ Cric celebra la primera jornada de la seva fira d'espectacles i activitats, d'11.00 h a 19.00 h. Tot un dia ple de propostes escèniques, tallers, jocs, música i petites passejades que tindran lloc tant a l'interior de les carpes del circ com a l'exterior, en plena natura i dins el bosc. Tot un festival dins del festival per a tots els públics, especialment per als més menuts! L'artista de clown i carrer Pep Callau serà el mestre de cerimònies d'aquesta primera jornada de la fira d'enguany i donarà la benvinguda a tots els assistents. La Balkan Paradise Orchestra, fanfàrria de música balcànica formada exclusivament per dones, animarà l'ambient al llarg del dia.

Espectacles familiars a la Casa Elizalde

Com sempre, a la Casa Elizalde de Barcelona els diumenges estan reservats als menuts de la casa. Esteu tots convidats, grans i petits, a gaudir d'uns matins de diumenge d'allò més divertits amb els espectacles familiars al pati de la Casa Elizalde. Titelles, pallassos, animació per a tota la família i molt més. Aquest diumenge (12.00 h) hi podreu veure ' Pianissimo Circus' a càrrec de Cirquet Confetti. Un concert per a pallassa i piano. El mestre Frans i la Serafina ens presenten el seu espectacle, en format de concert, amb un piano i una pallassa com a protagonistes. Els números de clown s’aniran succeint, un rere l’altre, amb música en directe, coreografies i grans dosis d’humor. I és que quan la concertista és una pallassa la música sona molt divertida! Recomanat per a infants a partir de 3 anys.





Taller d'àbac

En el marc dels tallers i espectacles, Abacus Cooperativa us convida al taller Aloha: taller de càlcul amb àbac. La cita la teniu demà dissabte (18.00h) a l'Abacus Còrsega (Carrer Còrsega, 269, Barcelona). Us proposen que la canalla aprengui a calcular amb l'àbac i que es diverteixi jugant amb els números! Una divertida activitat amb què els nens descobriran l'àbac, l'instrument de càlcul més antic que existeix. El taller inclou jocs de velocitat, minicampionats, exercicis de memòria visual, activitats de concentració… Edat recomanada: de 5 a 13 anys. L'entrada és gratuïta però cal inscripció prèvia aquí. Zoom Aquest dissabte, últim 'Imagina, imagina' Aquest cap de setmana, Petit Drac Màgic presenta l'última edició de la temporada d''Imagina, imagina' amb la sessió 'Monstres, quin riure!' La cita la teniu demà dissabte (11.00 h - 13 00 h) en una activitat oberta i gratuïta per a tots els infants de 3 a 7 anys. Us proposen un recorregut per les imatges de monstres i fantasmes que veiem a les pel·lícules i els contes i descobrireu si aquestes criatures que ens fan por són tan valentes com semblen. Podreu crear, també, els vostres monstres imaginaris amb ombres xineses! Al Casal de Barri Pou de la Figuera, a Barcelona. Zoom Tallers de cuina per als més petits Comaxurros i Ada Parellada obren les portes dels nous tallers de cuina dolços per als més petits. Demà dissabte (11.00 h) es presenten els nous tallers de cuina dolça per als més petits a la botiga de Comaxurros Sant Cugat. Tots els infants d'entre 4 i 12 anys podran participar en aquestes activitats, que es faran cada dissabte repartides en dos torns: de 10.00 a 10.45 h i d'11.15 a 12.00 h. A la programació, creada per Ada Parellada, hi trobem receptes com pastís fresc de llimona, creps 'a la teva manera', piruletes i pizzes de fruites, entre d'altres. Els talleristes especialitzats de l'equip de Parellada seran els encarregats d'ensenyar a manipular, crear i decorar els diferents dolços a tots els infants que s'hi apuntin (màxim 10). Teniu més informació a: santcugat@comaxurros.com.

Cita amb el passat