10 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí el primer cap de setmana del mes d'abril. A tocar ja de les vacances de Setmana Santa, tenim la cartellera de propostes d'oci i culturals per al públic familiar a tot rendiment! Aquí teniu algunes idees per compartir amb els petits de casa.

Cita imprescindible a Igualada amb La Mostra

Fins diumenge, la capital anoienca es transforma en un gran escenari per acollir, un any més, La Mostra d'Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil. La Mostra reuneix enguany un total de 51 companyies que duran a terme 102 representacions. Dels 52 espectacles que es podran veure al llarg dels 4 dies de La Mostra, 15 són estrenes. Aquest any La Mostra incorpora dos espais nous d'actuació: les Cotxeres dels Moixiganguers i el Celler del Sindicat. Podeu consultar el programa d'activitats aquí.

'El dia minimúsica' al Poble Espanyol

Diumenge, el Poble Espanyol de Barcelona acollirà una nova i renovada edició d’'El dia minimúsica'. Així, els infants podran gaudir no només de totes les activitats que proposa l’esdeveniment, sinó també dels seus emblemàtics espais, els seus tallers d’artesania i les precioses vistes de Barcelona. 'El dia minimúsica' transcendeix el fet musical i va molt més enllà de la música en directe en la seva àmplia oferta de contingut, i es converteix en una proposta transversal. Les diverses activitats programades giraran al voltant de temàtiques com la música, la cuina, la ciència, la tecnologia, la lectura o l'art, i hi despuntarà la 'Taula d’experiències', una de les novetats que s’introdueixen aquest any, on les famílies podran descobrir o aprofundir en aspectes de rellevància per a la plena formació dels éssers humans, com són l’escolarització, la nutrició, la creativitat, l’expressió corporal i la gestió de les emocions. Trobeu tots els detalls aquí. Zoom

Fira del conte a Sabadell

Demà dissabte se celebra el II Festival de Contes Vet Aquí Sabadell per commemorar el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil (i l’aniversari de Hans Christian Andersen). Durant tot el dia hi haurà sessions de contes a la plaça del Gas, l’Amfiteatre de l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, la plaça Marquilles i les set Biblioteques Municipals de Sabadell. A més, durant tot el dia faranuna recollida solidària de contes: seran per al Rebost Solidari de Sabadell i s'afegiran, pels volts de Sant Jordi, a les cistelles que es reparteixen a les famílies de la ciutat que ho necessiten.

Activitats familiars al VÍVID 2017

Aquest dissabte arrenca la 4a edició del VÍVID, el mes de les experiències a la Ruta del Vi DO Empordà que programa una cinquantena de propostes enoturístiques úniques a la Costa Brava, a l'abril. La programació inclou diverses activitats adreçades a famílies perquè petits i grans puguin gaudir plegats de l'enoturisme a la Costa Brava. La primera proposta pensada per a un públic familiar és la 'Marxa Popular entre les vinyes de Capmany', que té lloc aquest dissabte, a les 10 hores, i que proposa un recorregut de cinc quilòmetres per gaudir de l'esclat primaveral dels camps i del paisatge empordanès. En acabar l'activitat, els participants gaudiran d'un esmorzar popular que inclourà 'botinatxes', unes noves botifarres creades per a l'ocasió i que estan elaborades amb garnatxa. Els adults també podran degustar els vins d'una desena de cellers que participaran a la mostra de vins de la Ruta del Vi DO Empordà. Les inscripcions per a aquesta activitat, acte inaugural del VÍVID 2017, es poden realitzar fins divendres al matí a la web www.vivid.costabrava.org, i presencialment el mateix dia davant de l'Agrobotiga El Parral, lloc de sortida i arribada de la marxa i de la celebració de l'esmorzar popular.

Visita guiada al Museu Etnològic de Barcelona

Tots els primers diumenges de mes podeu gaudir dels recorreguts per les exposicions permanents del Museu Etnològic de Barcelona.Es tracta de la visita guiada general: "Va de joguines, caixes de núvia i banderes". Què tenen en comú una pilota, una caixa de núvia i una cadira de barber? Els objectes que ens envolten de la nostra vida quotidiana estan connectats i no sempre de forma evident, evident.

Us proposem un recorregut de descoberta d'aquestes i altres peces que podreu trobar al museu i una forma sorprenent de mirar-les... Cal fer reserva a reservesmeb@bcn.cat.

Fira Playmobil a Tàrrega

Aquest cap de setmana, Tàrrega es convertirà en la capital del Playmobil! L’Associació Agrat organitza la 6a edició de la fira, on hi trobareu una exposició espectacular amb milers de figures, moltes activitats, tallers, inflables, concursos i botigues especialitzades en la venda de Playmobil amb les últimes novetats mundials. El punt de trobada és el pavelló del Club Natació. Dissabte de 10 a 21 h i diumenge de 10 a 19 h.

Barcelona es connecta al blau per l'autisme

Diumenge se celebra el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, i just per això se celebrarà sota el lema Connecta’t al Blau la gran Festa per l’Autisme amb un munt d’activitats familiars i solidàries a diferents punts de Barcelona. 17 espais que, per tercera vegada, s’uneixen per solidaritzar-se amb l’autisme. Trobareu activitats per a tots els públics, petits i grans, entres les 10 i les 13 hores del matí a les golondrines, el Club Natació Barcelona, el Club Natació Atlètic-Barceloneta, el Zoo, l’IEM Espai de Mar o el Reial Club Marítim de Barcelona, per exemple. També podeu participar a les caminades que organitzen el CEM Claror Sardenya, el CEM Claror Marítim i el Club Muntanyenc San Cugat. Podreu trobar totes les activitats solidàries a www.connectatalblau.org.

Activitat familiar a la Fundació Miró

La proposta per demà dissabte és 'La festa espacial'. Jornada familiar a l'entorn de l'exposició 'Autogestió', una activitat concebuda i conduïda per Antoni Hervàs.

Han aparegut espontàniament pels voltants de la Fundació Joan Miró. Són criatures eufòriques, personatges fràgils creats a partir de màquines aparentment robustes. L'artista Antoni Hervàs convida les famílies a jugar amb aquests simpàtics homenots tot experimentant la màgia que s'amaga en els objectes quotidians. De 17 a 19 h.

Tortell Poltrona a Terrassa

Diumenge (18 h) podeu veure al Centre Cultural Terrassa Tortell Poltrona en el nou espectacle del Circ Cric.L’espectacle 'Garranyics' és un conte inspirat en les faules ancestrals que ens fan reflexionar sobre els contrastos i confluències entre el món rural i el món urbà, l’analògic i el digital, entre el passat i el futur, entre el real i l’imaginari, entre el talentós i el sapastre.

La llegenda de Sant Jordi al Tantarantana

De l'1 al 23 d'abril, al Teatre Tantarantana, la Companyia Sebastià Vergés hi presenta 'La llegenda de Sant Jordi',adaptació titellaire de la llegenda popular de Sant Jordi, la princesa i el drac. Una divertida versió de la coneguda llegenda catalana, però amb alguns elements nous agafats de la tradició d'altres països d'Europa on també tenen llegendes del cavaller Jordi de Capadòcia: Grècia, Portugal, Anglaterra...