6 propostes per al cap de setmana

Som a les portes d'un cap de setmana llarg. Si el voleu gaudir en família, aquí teniu algunes idees!

Party Family al Luz de Gas

Aquest dissabte (17.00 h) se celebra una nova Party Family,organitzada per Dj Mom, que submergirà tota la família a la primavera amb una divertida festa Flower Power, a la sala Luz de Gas de Barcelona. És un espai de connexió entre petits i grans en el qual, amb la música com a fil conductor, tots els membres de la família ballen i es diverteixen. Tot gràcies a la cuidada selecció musical de DJ Mom, en la qual inclou les últimes referències en electro pop, dance i funk, barrejades amb música dels 80 i 90. Música de qualitat i barreges de diferents estils i èpoques que creen un ambient fresc i divertit perquè en gaudiu petits i grans!

Festa Alícia't al Món Sant Benet

Alícia't, la festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, arriba aquest cap de setmana a la 5a edició amb una proposta de 150 activitats i tallers, adreçats tant a persones adultes com a infants, amb l'objectiu de millorar la salut a través de la millora de l'alimentació. Aprendre a fer sushi, conèixer l'ús de les algues en les elaboracions, aprendre consells sobre el consum de sucre i saber els beneficis per a la salut dels fruits secs, els llegums i la cuina sana al microones, o, per als 'foodies' més avançats, tenir accés a les darreres tendències creatives de la cuina moderna, són algunes propostes. A més, enguany, com a novetat, pares i fills podreu participar en un mateix taller on us donaran tot de consells culinaris.

Handmade Festival a Fira de Barcelona

Fins diumenge podeu gaudir a Fira de Barcelona d'una nova edició del Handmade Festival, amb un munt de propostes per a tots els apassionats de les manualitats i seguidors de la tendència Do it yourself o DIY [Fes-t’ho tu mateix]. Durant els tres dies del festival trobareu propostes de tallers on aprendre diferents tècniques i tot d'activitats per gaudir en família.

La poesia de Brossa al Tantarantana

La poesia visual de Joan Brossa arriba aquest cap de setmana al Tantarantana amb Embrossa't, un espectacle únic basat en la poesia visual de Joan Brossa. Dansa, màgia, objectes, teatre negre, titelles i ombres en una investigació que porta a escena l'obra del polifacètic artista català per tal de fer arribar a les noves generacions tot allò que va voler transmetre l'autor amb la creació de cadascuna de les seves obres.

Geronimo Stilton visita Terrassa

L'auditori del Centre Cultural Terrassa acull la nova aventura musical del rosegador més famós de la literatura infantil i juvenil. Es tracta d'un espectacle de gran format basat en el superèxit editorial Geronimo Stilton que farà volar la imaginació de petits i grans. Sota la direcció de Lluís Danés, compta amb l'actuació de Beth Rodergas i conté 21 cançons inèdites. El musical 'Geronimo Stilton, gran retorn a Fantasia' el podreu veure aquest dissabte en doble sessió, a les 16.00 i a les 19.00 h.

Torna Un Dia de Festa a Barcelona