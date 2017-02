6 propostes per al cap de setmana ( i un avançament)

Som-hi, que ja és divendres! Si esteu acabant d'enllestir els plans en família per a aquest cap de setmana, atenció a aquestes propostes.

Estrena de cinema

Avui s'estrena 'La vida d’en Carbassó' ('Ma vie de Courgette'), que explica la història d'en Carbassó, un nen de 9 anys amb un nom estrany però una història única i alhora universal. Després de la mort sobtada de la seva mare, en Carbassó arriba a una llar d’acollida plena d’altres nens orfes, tan durs i tendres com ell. Tot i que al començament li costa trobar el seu lloc en aquest nou espai, en Carbassó descobrirà un món diferent, aprendrà a confiar, trobarà el veritable amor i construirà una autèntica família amb els seus nous amics.

Viatge al País de les Meravelles

Viu el Teatre ens endinsa en un contemporani musical al país de les meravelles de Marta Buchaca. S’estrena al Petit Romea una “Alícia” inèdita on el tradicional text de Carroll s’adapta als nous temps amb música i amb les últimes tecnologies de projecció escenogràfica. L’essència de l’Alícia que fa dos segles va escriure el britànic Lewis Carroll segueix present en aquesta adaptació musical familiar del conte clàssic que Viu el Teatre estrena diumenge (12.00 h) al Teatre Romea. Els temps, no obstant això, disten de ser els mateixos, i és per això que la producció ha optat per una moderna adaptació del text de la dramaturga Marta Buchaca, sota la direcció de Jordi Andújar, i acompanyat de les composicions musicals de Keco Pujol i la màgia visual tecnològica de l’estudi Desilence.

Carnaval a la Casa Elizalde

Diumenge (12.00 h), a la Casa Elizalde de Barcelona, l'animador Enric Rovira presenta el seu espectacle 'Quina colla!'. Voleu passar una bona estona? Doncs us conviden a celebrar el Carnaval amb ells. La diversió està assegurada amb aquest espectacle de titelles, danses, cançons i molta participació. Recomanat per a infants a partir de 2 anys.

Dansa familiar al saT!

La cia. La Mandarina convida els més petits a ballar damunt l'escenari al saT! 'LaLolaBalla' és un espectacle de dansa familiar amb més de 5 anys de trajectòria que combina la dansa, el gest i la participació de part del públic. Els nens i nenes se senten protagonistes, se senten ballarins de l'espectacle i estimulen les seves inquietuds artístiques. En l'espectacle hi intervenen dues ballarines que interpreten el que proposa la Lola i a la vegada condueixen els nens en el recorregut de l'espectacle. La Lola convida a participar els nens i nenes que seuen al seu voltant. Diumenge (12.00 i 17.30 h). Recomanat a partir de 2 anys.

Taller de Carnestoltes al Museu d'Història

Diumenge, al Museu d'Història de Catalunya, a les 11.30 h, Taller de Carnestoltes, una activitat gratuïta inclosa en el preu d’entrada al museu. El rei Carnestoltes ens ha manat passar-nos-ho d’allò més bé. Per tal de complir les seves ordres, li obrirem el taller de l’historiador i ens prepararem amb disfresses i màscares per celebrar un bon Carnaval. Ens disfressarem de personatges històrics: els més petits podran convertir-se per un dia en el rei Jaume I i en la reina Violant d’Hongria, ser bandolers com en Serrallonga, dames romanes i fins i tot ser tot un pintor, com Ramon Casas, o la seva model. Places limitades. Cal fer reserva prèvia, amb confirmació, al telèfon 93 225 42 44.

Una mica d'història al Museu de Tarragona

Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ens proposen per a aquest diumenge (11 h) l'activitat Vine al Museu... i queda't de pedra! Ara que s'acosta el Carnaval... us agradaria posar-vos a la pell de personatges romans? Al museu es poden veure tota una sèrie d’escultures que ens ajuden a imaginar com serien els habitants de Tàrraco. Us proposem que us feu un retrat com a romans i el col·loqueu a la ciutat de Tàrraco. Per això heu de portar una fotografia vostra de mida carnet, o fotocòpia, i triar com us hauria agradat ser representats en època romana. Una activitat per conèixer l’ús i la importància de la imatge en el món romà!

Taller per treballar els límits