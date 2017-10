6 propostes per al cap de setmana

A les portes d'un nou cap de setmana, de pont per a alguns, aquí teniu unes quantes idees per gaudir del cap de setmana en família.

Family Art Experience

Aquest cap de setmana llarg, el Museu Pau Casals us proposa fer un viatge artístic al món de Gaudí, Miró, Casals i Picasso a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. ¿Sabeu què tenen en comú el quadre cubista de Picasso 'Dona nua sobre fons de muntanya', el quadre de Joan Miró 'La masia', les torres de la Sagrada Família de Gaudí i la música de Pau Casals? Doncs, que tots ells van estar inspirats en paisatges de la província de Tarragona. ElFamily Art Experience és una proposta de viatge pensada per a famílies amb inquietuds artístiques en la qual volen despertar el geni creatiu que tots portem a dins, de la mà de Gaudí, Miró, Casals i Picasso.

El Petit Liceu estrena temporada

El Petit Liceu obre la temporada 2017/18 amb l’estrena d’'El jove barber de Sevilla', un nou espectacle dissenyat per introduir els més joves al món de l’òpera i resultat de la coproducció del Gran Teatre del Liceu i AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica de Como). Els dies 15, 21, 28 i 29 d’octubre els nens i nenes del públic esdevindran els protagonistes de l’espectacle i formaran un gran cor infantil des de les seves butaques per entonar algunes de les més memorables àries del repertori. Una bona i interactiva manera de despertar la passió per la música en els més menuts.

Teatre en anglès i català al saT!

Diumenge (12 h en anglès i a les 17.30 h, en català), al saT! Teatre es podrà veure 'L'arbre de les sabates', un espectacle de titelles per a públic familiar inspirat en un arbre dels desitjos que l'autora va veure a Xipre. Penjaven d'aquest arbre draps i notes de paper amb missatges secrets. La idea lligava amb un tema ancestral i recurrent en els contes populars de moltes cultures: l'arbre dels desitjos. La història es desenvolupa a l'entorn d'un nen, en Tim, que perd la sabata i, seguint les indicacions d'un avi, la troba en un arbre d'on moltes sabates. L'arbre li concedeix tres desitjos. Recomanat a partir de 3 anys.

Programació infantil a la Filmoteca

Aquest cap de setmana, nova sessió de la programació infantil de la Filmoteca de Catalunya. Dissabte i diumenge (17 h) es projecta 'Les saisons. Las estaciones', de Jacques Perrin i Jacques Cluzaud.Els directors de 'Le peuple migrateur' i 'Océans' ens mostren de nou la grandiositat de la vida salvatge dels animals per redescobrir els territoris europeus en una epopeia que relata la llarga i turbulenta història comuna que uneix els homes amb els animals.

Teatre familiar al Tantarantana

Fins al 22 d'octubre, el Tantarantana programa un espectacle molt especial: 'Dins la panxa del llop', de la companyia De Paper, un concert narratiu amb titelles de paper que sorprendrà a petits i grans. Un espectacle de paper que ens transporta als boscos, mars i deserts més inversemblants per oferir-nos un retrat de la cadena alimentària amb un toc d'humor i molta música. Cançons originals i fetes a mida teixeixen un relat sorprenent i divertit, il·lustrat amb teatre d'ombres, teatrins de paper i titelles de cartró.

Tornen les activitats infantils a La Central

La llibreria La Central reprèn les seves activitats infantils. Demà dissabte (12 h), a la llibreria del carrer Mallorca, 237, de Barcelona, organitzen el taller infantil Cake Pops. Obriranles portes de la cuina per aprendre junts una recepta molt divertida! Decoraran 'cake pops' amb xocolata de colors, i la canalla es podrà emportar les seves creacions a casa! Imprescindible portar davantal de cuina. Taller gratuït.

A partir de 4 anys. Places limitades. Inscripció prèvia: infantil@lacentral.com.