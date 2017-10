9 propostes per al cap de setmana

Si necessiteu desconnectar i gaudir dels vostres fills i esteu fent plans per a aquest cap de setmana, aquí teniu unes quantes propostes interessants.

Un Dia de Nassos

Un Dia de Nassos, el gran esdeveniment solidari que Pallapupas organitza cada any per sensibilitzar l'opinió pública sobre la importància del riure als hospitals, torna aquest cap de setmana amb la seva 8a edició. Cinc parcs de lleure familiar catalans de referència participen en aquesta iniciativa: ofereixen les seves entrades a meitat de preu i donen part d'aquesta recaptació a l'entitat. A més, hi podeu col·laborar comprant un nas solidari a la pàgina web d'Un Dia de Nassos i a diversos comerços adherits a la iniciativa, com ara els establiments de les marques Canada House, Tuc Tuc i Pans&Company.

Fira de Col·leccionisme Playmobil

Fira de Cornellà estrena aquest cap de setmana una nova proposta, la primera edició de la Fira de Col·leccionisme Playmobil. Arriba de la mà d'Esplay, un centre itinerant que s'ha especialitzat en l'entreteniment infantil i familiar combinant el concepte d'esplai amb la marca Playmobil. Més de 3.000 metres quadrats de superfície dedicats a l'univers Playmobil.17 diorames de gran format configuraran una original exposició que es complementarà amb un concurs infantil de diorames i una original galeria de figures gegants de Playmobil.

Disseny en família

Demà dissabte el Museu del Disseny ha organitzat una Jornada Familiar adreçada a famílies amb nens i nenes fins a 12 anys que es farà d'11 a 18 h i on us conviden a participar en una jornada lúdica que servirà per presentar l'oferta dels tallers familiars que han preparat per al curs 2017/2018. Podreu gaudir d'un espectacle amb titelles hologràfics, participar en un joc de construcció a partir de petites peces de pi i descobrir el joc de memòria d'objectes del Museu del Disseny que expliquen històries. A més, al llarg del dia tindreu l'oportunitat de participar en algun dels tallers que han preparat per al curs 2017/2018: 'Terra líquida'; 'Qui no s'espanta, s'estampa'; 'Objectes que creen objectes'; 'Ex-libris, pitibris'.

Fira Mediterrània de Manresa

En el marc de la 20a Fira Mediterrània de Manresa, que se celebra aquest cap de setmana, teniu un munt de propostes adreçades al públic familiar.Entre d'altres,Amer i Àfrica Circ Cia. presenta 'Envà'; Brunette Bros oferirà 'El millor circ i el segon més petit del món'; el Circ Pànic, l'espectacle 'MiraT', i Engruna Teatre presenta 'Tufff!'. Podeu consultar la programació a la seva pàgina web.

Titelles a la Casa Elizalde

En el marc de la seva programació familiar, diumenge a la Casa Elizalde de Barcelona hi podreu veure 'La mongetera màgica', espectacle de titelles a càrrec de Festuc teatre.La valenta Lina emprendrà un viatge a la recerca d'una mongetera màgica que puja fins més enllà del cel, on viu un ogre i el seu tresor. Una adaptació del conegut conte de 'Jack i la mongetera màgica'. Recomanat per a infants a partir de 4 anys. Espectacle dotat amb mesures d'accessibilitat per a infants amb discapacitat auditiva i/o visual: interpretació en llengua de signes, subtitulació i audiodescripció.

2princesesbarbudes de gira

Les 2princesesbarbudes estan de gira per Catalunya amb els seus espectacles habituals. Dissabte, a les 19 h, a La Sala de Sant Salvador de Guardiola hi presenten el seu treball 'Sempre de vacances', dedicat a les orenetes.11 cançons de composició pròpia que parlen de com fan el niu, què mengen, la seva criança, els viatges, el vestuari, el cant i els seus somnis.

Circ i humor a Terrassa

Malabars, monocicles, un gran llit elàstic, equilibris impossibles i vertiginoses acrobàcies es podran veure aquest diumenge a les 12 h al Centre Cultural de Terrassa. Circo Los posa en escena amb 'Xarivari Blues' les tècniques més agosarades en una sorprenent escenografia condimentada amb salses d'humor i divertides coreografies al ritme de la música de The Blues Brothers.

Espectacle infantil al Teatre del Raval

El Teatre del Raval obre la temporada de programació familiar amb 'El porc ferotge', que es podrà veure fins al 29 d'octubre, dissabtes a les 17 h i diumenges a les 12 h.Un espectacle recomanat a partir de 4 anys que explica com el temible llop Volteric s'ha instal·lat a Porcland i té atemorits a tots els porquets que hi habiten. El valent porquet Da Vinci anirà a la recerca de l'ingredient màgic del coratge per portar-lo al seu poble i vèncer el tirà. Un divertit espectacle d'actors amb titelles i ombres, on aprendrem a relacionar-nos i a conviure, des de l'humor, amb les nostres pors.

Diumenges al Museu del Gas

Voleu viure la ciència i la tecnologia en família? Doncs no us perdeu les propostes que el Museu del Gas ofereix a petits i grans. Plegats podreu descobrir la importància de l'eficiència energètica, els avantatges del progrés tecnològic i els secrets que amaga el patrimoni industrial. Així, aquest diumenge la proposta és 'El poder de l'escalfor' (diumenge 8 d'octubre, a les 11.30 h). Gràcies a la força de l'energia, podreu crear petites joies i clauers amb Magic Plastic.