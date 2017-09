5 propostes per al cap de setmana

Taral·la és una fira destinada a donar informació i formació sobre la música i la seva rellevància com a element educatiu. Els objectius de la trobada són: donar valor a la música com a eina i estratègia educativa; compartir, aprendre i gaudir de les possibilitats educatives de la música; entendre la música com a part essencial de l’educació, i oferir recursos per al treball interdisciplinari amb música i per a l’educació musical. Els destinataris de la fira són principalment docents i estudiants d’educació infantil i primària, mestres i professors de música, musicoterapeutes i altres professionals i estudiants interessats en l’àmbit de l’educació i la música, així com qualsevol altra persona que vulgui gaudir d’aquesta experiència. Però Taral·la obre les portes a les famílies i els infants de 0 -10 anys, així com a nens/es amb necessitats educatives especials (NEE), amb el propòsit d’implicar pares i infants en els beneficis d’educar amb música. La cita és a Granollers, i aquí podeu consultar la programació prevista.

Aquest diumenge la periodista i escriptora Elisenda Roca serà la protagonista d'una nova edició de l'hora del conte solidari que organitza el restaurant Els 4 Gats. L'acte començarà a les 10.30 h i tindrà una durada d'unes dues hores, on els assistents també podran tastar orxata amb fartons. Els 5 € de l'entrada es destinaran íntegrament a la Fundació Comtal de Barcelona, que lluita perquè els joves en situació de vulnerabilitat puguin tenir oportunitats de futur. A banda, podeu aprofitar per veure l'exposició de fotografies de Víctor Encinas que ocupa aquest mateix espai.