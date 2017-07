5 propostes per al cap de setmana (i 2 avançaments)

Buff proposaamb esports, música en viu i diversióSerà els diesa la localitat de Barruera, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un entorn ideal per descobrir i viure la natura. Els assistents podran escollir des de practicar ioga en plena natura a iniciar-se en una via ferrada, passant per participar en un acte tan tradicional com la Baixada de Falles d'Erill la Vall o escoltar música en directe. Elssón un delsd'aquest festival per als quals s'ha dissenyat tot un seguit d'activitats amb l'objectiu de formar-los en el respecte i en la cura del medi ambient, entretenint-los practicant esport i, sobretot, passant-ho bé en un cap de setmana.