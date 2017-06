10 propostes per al cap de setmana

Quan penseu en una revetlla, quina és la primera cosa que us ve al cap? L'arribada de l'estiu, la festa, la música, la ballaruga... A la comissió de festes de 'Macba en família' ho tenen clar: una gran revetlla és una festa especial que demana la col·laboració de la gent! Per això us conviden a un esdeveniment molt especial: la GGran Revetlla, una trobada que podreu compartir amb tots els artistes que al llarg de l’any han participat al programa familiar del museu. La cita és demà dissabte d'11 a 14 h a l'atri del museu. L'entrada és gratuïta.

Dansa familiar al CC Terrassa

La màgia de 'Coppelia' puja a l'escenari del Centre Cultural Terrassa aquest dissabte de la mà dels alumnes del Centre de Dansa de Catalunya. 'Coppelia'és un conte romàntic i còmic situat en un poblet centreeuropeu que explica la història de l'excèntricDoctor Coppelius, un artesà que vol crear una nina amb vida i dotar-la d'ànima, Coppelia. La cita és demà dissabte, a les 18 h.

Descobrir l'antic Egipte

Aquest diumenge es fa la primera de les tres sessions del taller familiar 'Una tomba de l'antic Egipte', que organitza el Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Barcelona. La cita és d'11 a 12.30 h. Activitat gratuïta per als menors de 6 anys. Més informació i reserves a macvisites.acdpc@gencat.cat.

Exposició 'Petits grans artistes'

L'alumnat de l'escola Sagrada Família de Caldes d'Estrac, conjuntament amb la Fundació Palau, fan la segona mostra de l'exposició 'Petits grans artistes'a la mateixa fundació, situada a la Riera, 54, de Caldes. La mostra consta d'obres de diferents tallers i experiències que realitzen els alumnes en relació amb el món de l'art. Durant aquest curs, els alumnes de 5è s'han encarregat de tota l'organització. L'exposició s'ha inaugurat aquest matí i es podrà visitar fins al 14 de juny.

Jornada de portes obertes a l'EART

Demà dissabte (11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 22.00 h) l'espai EART del barri de Gràcia de Barcelona obre les portes i us convida a conèixer de ben de a prop el seu espai. Durant tot el dia podeu visitar les seves instal·lacions, els tallers dels artistes de la Residència EART, conèixer el seu projecte, les seves activitats... A més, hi haurà una activitat dinamitzada per a petits i grans, mostres, 'performances', projeccions i concerts al pati!

Cinema en família

La 25aMostra Internacional de Films de Dones, amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya, presenta, per primera vegada, dues sessions infantils, amb l'estrena de la pel·lícula sueca (per a infants a partir de 10 anys) 'Siv Sover Vilse' (La Siv dorm fora), de Catti Edfeldt i Lena Hanno Clyne, en VOSC. Un film que explora les possibilitats del realisme màgic per explicar una experiència inoblidable, amb una escenografia on s'encreuen Lewis Carroll i David Lynch. Dissabte (17 h Sala Chomón) i diumenge (17 hSala Laya).