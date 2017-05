12 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí l'últim cap de setmana de maig, que arriba amb temperatures d'estiu! Si en voleu gaudir amb la canalla, aquí teniu algunes idees:

Festa de la Ciència al Parc de la Ciutadella

El Festival Barcelona Ciència es tanca aquest cap de etmana al Parc de la Ciutadella amb més de 100 activitats i experiments científics per a tota la família, per viure la ciència de primera mà i amb els 5 sentits! Podeu consultar el programa complet d'activitats aquí

Festivalot 2017 a Girona

Després d'haver exhaurit ràpidament totes les entrades a la venda, el Festivalot ja ho té tot a punt per celebrar la seva tercera edició aquest cap de setmana. Girona es converteix en la capital de la música en família, amb més de 30 concerts i activitats relacionades amb la música, la majoria gratuïtes. Podeu consultar la programació aquí

Concert a Mataró

Aquest diumenge (17 h), al Teatre Monumental de Mataró,5è Concert Participatiu organitzat per l'escola Germanes Bertomeu, 'Tralalà: el món sona', un concert en què participen diverses entitats: l'Escola St. Salvador i l'Orquestra El Morell de Tarragona, l'Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM), l'IES Alenxandre Satorras i la nostra escola, Germanes Bertomeu. El fil conductor serà un viatge al voltant del món. Escoltareu temes recollits de la cantata 'Tralalà', propietat de Comusitària amb música de Ferran Badal i arranjaments de Gemma Ragués, i altres cançons tradicionals d'arreu del món.

Superfesta dedicada a la ciència

Aquest diumenge (de 10 h a 18 h) la Fira de Barcelona a Montjuïc (plaça de l'Univers) acull la 14a edició de la SuperFesta, organitzada per Sorli i dirigida a nens d'entre 3 i 12 anys. La protagonista d'enguany serà la ciència, que inspirarà diverses activitats de la mà del físic, divulgador científic i presentador del programa 'Dinàmiks' de TV3, Dani Jiménez, per descobrir, per exemple, perquè una bici no cau quan es mou o perquè es produeixen les tempestes.



Fi de temporada al JT Regina

Per tancar la seva temporada familiar, aquest cap de setmana (17.30 h), visita l'escenari del Jove Teatre Regina el Mag Edgard amb el seu espectacle 'El somiatruites'. Un espectacle familiar i per a tots els públics, on es combina la màgia més espectacular dels grans aparells amb la màgia més impactant de petit format. Aquest conjunt de sensacions, sota una acurada posada en escena fa d''El somiatruites' un espectacle deliciós per a tota la família.

L'espectacle familiar celebra 40 anys a Manresa

El grup de la Fundació Xarxa a Manresa, Imagina't, ha programat un cap de setmana de festa, espectacles i jocs percommemorar els seus 40 anys d'activitat. Els teatres i carrers de la capital del Bages s'ompliran d'activitat en una trobada que també vol ser un homenatge a les companyies nascudes en aquesta ciutat. Podeu consultar la programació prevista aquí

Última Family Party al Luz de Gas

DJ Mom us convida demà, dissabte (de 17.00 h a 19.30 h) a la sala Luz de Gas per viure la darrera sessió de ball en família de la temporada. En aquesta ocasió amb una festa de temàtica Animal. PARTY FAMILY és l'espai de connexió entre petits i grans en el qual, tenint la música com fil conductor, tots els membres de la família ballen i es diverteixen. DJ Mom fa una acurada selecció musical, que inclou les últimes referències en electropop, dance i funk, barrejades amb música dels 80 i 90.

Pilarin Bayés, protagonista al CC Terrassa

'Benvinguts al circ de la Pilarín' és una mostra que recull més de 50 anys de professió d’una de les icones de la il·lustració al nostre país. Les sales 3 i 4 del Centre Cultural Terrassa es converteixen en un gran espai de circ on es repassen les diferents èpoques de l'artista i s'observa el seu procés estilístic. L’exposició està comissariada per Marga Sala i es pot visitar fins al 15 de juliol.

El saT! també tanca temporada

Aquest cap de setmana també tanca temporada el saT!, amb la representació de 'L'eruga voladora', una muntatge de la companyia Pea Green Boat, companyia de teatre de titelles que produeix espectacles per al públic infantil i familiar. Un espectacle programat dins el cicle Remenuts (nens i nenes d'1 a 5 anys) i que es podrà veure damunt l'escenari amb aforament reduït. La cita és diumenge en tres sessions: 11 h, 12.15 h i 17.30 h.

II Concurs de Violí de Barcelona

Aquest cap de setmana se celebra la segona edició del Concurs de Violí de Barcelona per a nens i nens que s'organitza des de l'Escola Sant Gregori. Es tracta d'un concurs que és el resultat de la línia pedagògica impulsada pel centre, on la música és protagonista.



Encesa solidària a la Seu d'Urgell

Demà, dissabte, a les 21 h es durà a terme la ja tradicional Encesa Solidària, organitzada per l'escola La Salle la Seu d'Urgell. La iniciativa es fonamenta en l'esperit solidari, que demana la col·laboració de tota la població urgellenca per tal de recollir fons per dedicar a projectes de cooperació internacional per realitzar projectes d'infraestructura, suport educatiu i contacte amb les comunitats en zones empobrides o necessitades. Aquest cop els fons recollits es destinaran a un projecte de col·laboració i suport educatiu a Zona Reyna, a Guatemala, dins de l'Estiu Solidari, on un grup de 7 professors de La Salle la Seu d'Urgell viatjaran aquest estiu.

Festa vegana a Sabadell

Aquest diumenge, a Sabadell, se celebra el festival Sabadell Veggie Fest, on els nens seran els protagonistes durant el matí amb el concert de Lali BeGood, una cantautora rockera i imaginativa que crea cançons per a famílies d'avui en dia. Trobeu més informació del festival a la seva pàgina web.