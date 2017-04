7 propostes per al cap de setmana

Aquest cap de setmana, sobretot, gaudiu del bon temps i compartiu la màgia de Sant Jordi amb la canalla. Passegeu pel vostre poble o ciutat, compreu molts llibres i regaleu-vos roses! I si encara us sobra temps, aquí teniu algunes propostes per gaudir de la cultura en família:

Los Galindos al Mercat de les Flors

Aquest cap de setmana de Sant Jordi, al Mercat de les Flors hi podreu veure 'Encara no ho sé, Lola',de Los Galindos. Durant dos dies instal·len la seva carpa a la plaça Margarida Xirgu. Nou espectacle de circ de manufactura artesanal de Los Galindos que ens parla del valor de la transmissió generacional a partir del divertiment, la poètica i el risc. La companyia, que va néixer l’any 1991, van ser pioners en la incorporació del trapezi volant en espectacles de circ de carrer. Al llarg d’aquests anys han creat 12 espectacles.

A Wamba Buluba Kids! arriba a Barcelona

Diumenge, a la Sala Apolo de Barcelona, hi actuaran Ramonets, una banda de rock orientada al públic infantil amb la idea d'apropar aquest estil musical a la canalla. La intenció és que, a més que gaudeixin escoltant-los, aprenguin al llarg de l'actuació aspectes relacionats amb el rock. Per exemple, els instruments que componen una banda, o per què es fan cors, com saluden els rockers o fins i tot aconseguir que toquin la guitarra amb ells en algun tema. La jornada també comptarà amb una superDJ infantil experta en matèria rock: DJ O, que amb tan sols 9 anys promet una sessió on no faltaran temes de Ray Collins Hot Club, Undertones o Madness. Teniu més informació aquí.

Nou espectacle al Jove Teatre Regina

Del 22 d’aril al 14 de maig, en el marc de la seva programació familiar, podeu veure al Jove Teatre Regina l’espectacle de la Cia. La Trepa 'La cigala i la formiga', de Macià G. Olivella, amb música original de Ferran González. L’espectacle es fa els dissabtes, diumenges i festius a les 17.30 h. El preu de l’entrada és de 10,80 euros.

Cinema familiar als Texas

Els Cinemes Texas segueixen sent una aposta segura si busqueu una programació de cinema per gaudir-la amb la canalla. Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge (16.00 h) projecten 'Grand Prix i la muntanya dels invents'.I diumenge, en sessió matinal (12.00 h), teniu per triar tres films: 'Ribbit, una granota amb un gran dilema', 'Grand Prix i la muntanya dels invents' i 'Trolls'.

Activitats familiars a la Fundació Josep Pla

A la Fundació Josep Pla, de Palafrugell, aquest cap de setmana de Sant Jordi celebren Jornada de portes obertes i l'activitat familiar 'La llegenda mai escrita' (11.00 h). Cada infant, amb la col·laboració de l’adult acompanyant o no, podrà escriure (o dibuixar) el seu capítol de la llegenda mai escrita. Com a recompensa podrà fer-se la seva pròpia Insígnia de Col·laborador. A més, dissabte es farà una lectura pública dels treballs dels alumnes del taller Escriptures Autobiogràfiques impartit per Raquel Picolo a l'Aula de Lletres de Palafrugell.

Dia Mundial del Circ a l'Ateneu 9 Barris

L’Ateneu Popular 9 Barris celebra el Dia Mundial del Circ amb tallers, actuacions al carrer i l’espectacle 'La femme de trop', de la companyia Marcel et ses drôles de femmes. La cita és aquest dissabte. La jornada començarà a les 16.00 h amb una tertúlia al voltant de la creació de circ, amb l'objectiu de reflexionar conjuntament sobre la situació i les problemàtiques actuals. A les 17.00 h els tallers oberts de circ per a totes les edats inundaran el carrer de l'Ateneu, un espai sense trànsit motoritzat on es podran tastar els aeris, malabars i equilibris de la mà dels professors de l'escola infantil i juvenil de l'Ateneu Popular 9 Barris. A partir de les 18.00 h es succeiran diferents espectacles de carrer com el multipremiat Incredible Box, de la companyia La Tal, un xou trepidant i còmic on d'un carro, a l'estil de les fires de principis de segle, surten personatges de tota mena. També hi haurà el muntatge del danès Karl Stets amb una animació musical i una intervenció especial de José Luis Redondo amb el circ i l'Ateneu com a tema central. La femme de trop, de la companyia Marcel et ses drôles de femmes posarà el punt final a la jornada amb un muntatge que parla de la solitud i la identitat que ja es va veure a Fira de Tàrrega del 2015. És un espectacle de circ cru i sense vergonya amb acrobàcies aèries espectaculars i tocs de sensualitat i humor.

Teatre al Born CCM

El Born Centre de Cultura i Memòria segueix programant activitats familiars en el marc del cicle 'El Bornet'. Per a aquest cap de setmana, dissabte (17.00 h) i diumenge (12.00 h) han programat l'espectacle teatral 'Hilos', de la companyia La Rous. Venim al món units pel cordó umbilical que ens enllaça amb la nostra mare d’una manera única. Però, què passa després amb aquest fil? El cordó es talla en néixer, però el vincle que es crea entre ambdues parts, com un fil invisible, roman viu. Teniu més informació aquí.