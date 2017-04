8 propostes per al cap de setmana

S'anuncia un cap de setmana esplèndid. Us apuntem algunes idees per gaudir-ne en família.

Estrena del festival Circ Cric

Diumenge s'estrena la 20a edició del Festival Circ Cric. Tortell Poltrona presenta el seu nou espectacle, 'Garranyics',un conte inspirat en les faules ancestrals que ens fan reflexionar sobre els contrastos i confluències entre el món rural i el món urbà, l’analògic i el digital, entre el passat i el futur, entre el real i l’imaginari. Un espectacle per a tots els públics per gaudir de les proeses dels artistes de circ en el marc d’un ambient de bosc i amb textos que conduiran les diferents seqüències.

Cinta imprescindible amb MónLlibre

Aquest cap de setmana, el cor de Raval acollirà prop d’un centenar d’activitats pensades per fomentar la lectura entre els nens i els adolescents: podreu gaudir de les històries d’un contacontes o trobar-vos amb convidats tan insòlits com Les Irréels o tan entranyables com Pinocchio, però també participar en una convenció de bloguers, deixar-vos sorprendre per les propostes dels tallers o gaudir d’una estona en una biblioteca i una llibreria farcides d’emocions i aventures. Podeu consultar la programació de MónLlibre aquí.

Jan Totlifan al saT! Teatre

Aquest cap de setmana encara podeu veure al saT! Teatre 'En Jan Totlifan', a càrrec de la Cia. Estaquirot Teatre,Premi Feten 2016 al millor espectacle de titelles. Un espectacle dirigit per Guillem Albà que podreu veure dissabte a les 17.30 h i diumenge a les 12 i les 17.30 h. Espectacle recomanat a partir d'1 any. Aquesta és la història d'en Jan, un nen que de petit a casa seva li feien tot, així que no li calia aprendre a fer res si ell no volia... Quan es va fer gran va tenir un ajudant, en Nicolau, que també l'hi feia tot. Però un dia, quan en Nicolau va tenir prou diners, va dir-li que se'n volia anar a viure tranquil a les illes Verdes. En Jan no sabia viure sense ajuda: ni vestir-se, ni cordar-se les sabates, ni tan sols de menjar-se la sopa, era capaç!

Un conte per la integració

Aquest dissabte, a dos quarts de cinc de la tarda, a la sala d'actes de l'Hospici d'Olot, es farà la presentació del conte infantil 'La fada avorrida'. El conte està escrit per tres alumnes del Centre d'Educació Especial Joan XXIII d'Olot i il·lustrat per tots els alumnes de la classe de Prelaboral B del mateix centre. El conte ha estat el resultat final del treball fet al llarg d'aquest curs dins l'àrea de llengua i literatura catalana, treballant transversalment totes les competències bàsiques. El conte està editat amb lletra de pal i suports visuals (pictogrames). La presentació anirà a càrrec dels mateixos alumnes i mestres de l'escola.

Tret de sortida a la Setmana Santa al CaixaForum

L'Obra Social La Caixa engega la programació especial de Setmana Santa amb un ampli ventall d'activitats per al públic familiar.Enguany el cinema en serà el principal protagonista, així com la música i els contes del món. A més, hi haurà nombrosos tallers sobre construcció i invents, i les visites en família a les exposicions completaran la programació d'aquestes vacances a CaixaForum Barcelona. Així, dissabte (11.30 h), en el marc del cicle de cinema familiar Petits Cinèfils, destinat a fer descobrir als nens i nenes els estudis de producció i els directors que hi ha al darrere d'algunes de les millors pel·lícules d'animació existents, es projectarà 'Kubo y las dos cuerdas mágicas'.

Taller familiar a La Pedrera

Aquest dissabte, taller familiar a La Pedrera. A partir de les 10 h podeu participar en l'activitat 'Una sopa de pedres a La Pedrera',un taller que es repetirà tambéel divendres 14 d'abril i el dissabte 22 d’abril. Saps quins ingredients li van fer falta a Gaudí per construir la Casa Milà? A través del conte 'Una sopa de pedres a La Pedrera' els descobrirem i també confeccionarem titelles, farem la nostra pròpia interpretació teatral i ja estarem preparats per anar a descobrir els racons més emblemàtics de l’edifici. Edat recomanada: de 4 a 9 anys.

Visita teatralitzada al Museu Pau Casals

Aquest diumenge, la casa Museu Pau Casals organitza una nova visita teatralitzada.Una nova oportunitat de descobrir la història de Sant Salvador i de la Vil·la Casals de la mà del Ramon, pescador de la platja de Sant Salvador, i la Maria, la minyona de la Vil·la Casals. Una visita pensada per a tots els públics que ens apropa a la vida més quotidiana de Pau Casals. A les 12 h. Places limitades. Cal fer reserva prèvia al telèfon 977 684 276 o a través de l'adreça museu@paucasals.org.

Downton Market al Maremàgnum

Aquest cap de setmana torna al Maremàgnum de Barcelona una nova edició del Downtown Market, amb moda, gastronomia, música o oci infantil. Inclou una programació específica d’oci i entreteniment per tal que pares i nens puguin gaudir d’un espai d’oci. Així, demà dissabte (12.30 h) serà el torn del Circ de Jocs, un col·lectiu que fa 18 anys que dona forma a espais creatius amb l’objectiu de promoure i difondre el món de l’animació i el circ, a través de tallers de jocs per tota la família. I el diumenge es dedicarà tota la jornada a activitats infantils. Des de les 12.00 h, 'Joselito el de la voz de oro' serà el mestre de cerimònies, que, després de recórrer mig món cantant, ballant i fent acrobàcies de tota mena, arriba al Maremagnum i al Downtown Market Barcelona per compartir el seu humor, energia i vitalitat. A les 12.30 h Ton Katrasa portarà 'SoloLoqui', un espectacle a mig camí entre el clown i els dibuixos animats mitjançant un conjunt de esquetxos on es barreja el circ i el gest en un nou espectacle d’acid-clown per a tots els públics. Després de la pausa del migdia, a les 16.30 h, Little Testa iniciarà amb '4x4' un viatge pel seu fantàstic univers, on espectaculars números de circ es combinen amb teatre físic, dansa contemporània i improvisació en clau de clown. Un món d’humor i destresa física a parts iguals, on la participació del públic és essencial. I, finalment, a les 18.15 h la Compañía Penélope y Aquiles presentarà 'El Butifarra'.