7 propostes per al cap de setmana

Últim cap de setmana de l'hivern i s'espera un temps de primavera, així que toca gaudir-lo! Aquí teniu algunes propostes per passar el millor cap de setmana en família.

Festival de Titelles al Poble Espanyol

Dos gats de mida humana que viuen en una fàbrica de llana, un drac màgic, una nena que neix d'una bola de paper, un esquelet roquer, dos nens egoistes, tres porquets que tots coneixem i fins i tot Salvador Dalí... Aquests són només alguns dels personatges que es trobaran aquest cap de setmana al Poble Espanyol per obrir les portes del seu món màgic a nens i grans en el marc del Festival de Titelles de Barcelona. Un total de 13 espectacles de companyies emergents o consolidades del nostre país –entre els quals, 5 estrenes absolutes– integren la programació de la vuitena edició d'aquest certamen que continua reivindicant la màgia del teatre de titelles en totes les seves variants i per a totes les edats. Grans i petits podran gaudir de més de 70 funcions.

Poesia en família

El primer mercat UtopiaMarkets Poesia tindrà lloc aquest cap de setmana (17, 18 i 19 de març) a l’espai Utopia 126, una fàbrica modernista convertida en un espai molt singular al barri del Poblenou. Serà una experiència totalment nova a la ciutat que comptarà amb poetes, poetes visuals, editorials i revistes que seran al mercat presentant i venent les seves obres en les diferents parades. El mercat es completarà amb una extensa programació d’activitats: recitals, concerts, tallers, conferències, taules rodones, projeccions, presentacions de llibres i diferents espectacles que combinaran la poesia amb altres disciplines artístiques com el videoart, la fotografia, la 'performance' o la música. Els nens tindran el seu espai a l'UtopiaMarkets Poesia,que ha programat dos tallers dirigits a ells. Un, impartit per Miguel Escobar, en el qual aprendran a traduir les seves emocions en paraules. I l'altre, organitzat per la Fundació Joan Brossa, on descobriran què és un poema visual i què és un poema objecte. Tots dos tallers estan inclosos en el preu de l'entrada del mercat (3 euros).

Saló Bebés&Mamás a Fira de Barcelona

Aquest cap de setmana, al Pavelló 8 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, nova edició del saló Bebés&Mamás.Un saló que presenta totes les novetats en el sector de la maternitat i puericultura i que presenta les novetats del sector, així com tallers i xerrades sobre temes com la conciliació, el massatge infantil o el son infantil. A més, el saló ofereix una àmplia oferta d'activitats lúdiques i serveis que inclouen tallers, zona per a la cura del nadó, àrea de jocs i racó de lactància, entre altres.

Nova temporada de les Party Family a la sala Luz de Gas

Demà dissabte tornen a la sala Luz de Gas les Party Family, on DJ Mom aconsegueix que petits i grans es diverteixin amb la seva música. La nova temporada comença demà amb una Festa Espacial que comptarà amb la participació del pallasso Sabanni (Jordi Saban) com a artista convidat. A més, la premiada i reconeguda il·lustradora i pintora Carme Soler Vendrell farà un xou 'painting' i crearà en directe una de les seves obres per a la campanya Why?, i s'unirà així Party Family a la denúncia que l'artista fa de la situació en la qual es troben milers de nens al món i al seu anhel perquè es compleixin els seus drets. Party Family és la DJ Session per a pares i fills ideada per DJ Mom, promotora especialitzada en esdeveniments familiars on la música és el fil conductor que connecta i promou la conciliació entre els membres del nucli familiar.

Teatre al Born CCM

En el marc del cicle de teatre 'Amb ulls de dona', demà dissabte (17 h) i diumenge (12 h), la Companyia La Bleda presenta l'espectacle 'Tut-tururut… la Princesa!'. La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor! I avui, que ha vingut tanta gent a veure-la, no el pot ensenyar… Amb la il·lusió que li feia! Però, compte, una pregunta: l’ha perdut… o l'hi han pres? Espectacle en català. Recomanat a partir de 3 anys. Espectacles pensats i fets des del femení, per a tots els públics, homes, dones, nens i nenes. Amb humor i amor, per trencar clixés que encara ara pesen massa.

Una família molt antiga al Museu d'Història de Catalunya

Al Museu d'Història de Catalunya proposen per a aquest diumenge (11.30 h), l'activitat 'Una família molt antiga'. Un taller on us conviden a tafanejar a l’interior d’una domus romana. Coneixerem com és la casa i els seus habitants. Entrarem a formar part dels membres de la família per poder observar les seves relacions i els seus costums, com el culte als deus protectors de la llar. Seguint el seu exemple, al final de la visita modelarem el nostre propi amulet protector. Edat recomanada, de 6 a 12 anys.

Dones i llibres a La Central

Dissabte (12.30 h), a la llibreria La Central del Raval proposen el taller infantil 'Les dones de la meva vida', amb Laia Segú i Maria Llop.La mare, la mestra, la germana, la veïna... Quines són les dones de la teva vida? Vine al taller i ajuda'ns a construir el mural amb els retrats de totes les dones!