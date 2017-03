7 propostes per al cap de setmana

Diuen que aquest cap de setmana, sobretot la primera part, gaudirem d'un temps gairebé d'estiu, així que no teniu excusa per no sortir de casa amb la canalla i gaudir-ne. Podeu anar d'excursió, escapar-vos al parc o aprofitar alguna d'aquestes propostes:

'Animalades de cine'

Demà dissabte d'estrena. 'Animalades de cine' és una adaptació delirant de faules populars portades a la gran pantalla amb sentit de l’humor i enginy. Petites històries universals que conserven el caràcter educatiu original i hi afegeixen creativitat i diversió. El millor de les faules i del 'cartoon' en una mateixa proposta. Animalades de cine és el nou títol de la col·lecció 'El Mussol del Cinema', formada per seleccions de curtmetratges d’animació que comparteixen un fil conductor i una doble voluntat ludicodidàctica. El personatge del Mussol introdueix les diferents històries adreçant-se directament als petits espectadors i generant un vincle amb ells.

Música de cambra per a criatures

Aquest cap de setmana torna 'Setze Cordes', el concert del Servei Educatiu de L'Auditori que acosta la música de cambra als més petits amb el Quartet Quixote i la direcció escènica de Toni Mira. Aquest concert, pensat per a nens a partir d'un any, es complementa amb una aplicació mòbil pensada perquè els més petits puguin gaudir de la música clàssica abans i després del concert. L'app Setze Cordes, igual que el concert, està pensada perquè hi puguin jugar nens a partir d'un any, i ha estat creada amb les músiques i l'estètica del concert que porta el mateix nom. A través de tres jocs senzills es facilita que els nens i les nenes es familiaritzin amb algunes de les músiques i els instruments que després sentiran en directe al concert i s'aconsegueix d'aquesta manera captar molt més la seva atenció.

Activitats al Museu Etnològic de Barcelona

Des d'aquest diumenge 12 de març i fins al 18 de juny el Museu Etnològic i Museu de Cultures del Món de Barcelona proposa un seguit d’activitats per a tota la família. Tallers, actuacions, visites guiades i les seves exposicions estables i temporals tanquen els caps de setmana d’una manera divertida i didàctica. Així, aquest diumenge (12 h) s'ha programat l'activitat 'Casa de pastor, ni té portes ni fa pudor...'. Us agrada la natura? Heu pensat com és viure al camp? Què en sabeu dels pastors? Cantaven? Explicaven històries? Filaven? Cuinaven? Tot explicant contes i històries muntarem entre tots, petits i grans, una rèplica de la cabana del Museu Etnològic. De fusta i amb coberta vegetal. I allà, mentre la fem, veurem com és la vida del pastor. A càrrec de Carles Alcoi.

Estrena de cinema

Avui divendres s'estrena '9 mesos', un drama romàntic franco-belga que ha sigut guardonat amb el Premi Magritte del cine belga a la millor òpera prima. '9 mesos' relata la història d'un embaràs adolescent de forma realista i propera, i el director va optar per la improvisació i els plans llargs per donar més presència a les interpretacions de Galatea Bellugui i Kacey Mottet-Klein.

Estrena al Jove Teatre Regina

En el marc de la programació familiar del Jove Teatre Regina, aquest cap de setmana s'estrena una nova proposta de Poca Cosa Teatre, que presenten el seu espectacle 'El carreró de les bruixes'. Es tracta d'una aproximació a diferents gèneres musicals, entre els quals, l'òpera. L'espectacle ha estat dirigit per Toni Albà i estarà en cartell els dos pròxims caps de setmana. Les sessions són a les 17.30 h.

Gran festa de la Superwoman