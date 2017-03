8 propostes per al cap de setmana

Aquest diumenge, el Poble Espanyol serà l'escenari d'una–de Puigcerdà, Montmeló, Ripollet, Santa Coloma, Poble-sec, Casc Antic, Sarrià, la colla Arreplegagegants i la del Poble Espanyol– i, com els Tabalers del Poble Sec i l'Esbart Dansaire de Ciutat Vella. Uns 20 gegants, gegantons i capgrossos faran acte de presència en aquest esdeveniment. La festa, que començarà a les 10 h i acabarà a les 17.30 h, inclourà tot el ritual geganter: plantada de gegants i capgrossos a la porta principal del Poble Espanyol, reunió de caps de colla, plantada a la Plaça Major, cercavila i ball final. La programació es completarà amb un taller en el qual nens i nenes aprendran a portar gegantons i capgrossos i un altre d'iniciació a la cultura popular, on es farà una introducció al ball de bastons i a altres danses tradicionals. L'entrada a la Diada Gegantera tindrà unde 6 € per a residents a Catalunya (nens fins a 3 anys, entrada gratuïta) i 5 € si es compra 'online'.

El Centre de Titelles de Lleida presenta aquest cap de setmana al Tantarantana 'En Patufet'. En Patufet és un dels personatges més tendres i eixerits de la nostra rondallística. Fins i tot va de bracet d'una cançó que els nens i nenes de casa nostra coneixen molt bé. Però la història d'en Patufet és també la història de les trifulgues d'un infant, menut, coratjós i despert que, com qualsevol infant, experimenta el desig de valdre's per ell mateix i fer-se gran! En Patufet es podrà veure del 4 al 26 de març a la sala Baixos22 del Teatre Tantarantana (dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h).

Dissabte, el Museu Egipci de Barcelona organitza una nova edició de la 'Nit al Museu', una activitat infantil per als membres del Club Júnior dirigida per educadors especialistes en l'antic Egipte. Una aventura nocturna que inclourà un joc de pistes al voltant de la figura del Déu Osiris en diversos espais del Museu. Tots els participants tenen l'oportunitat de gaudir de l'experiència de poder dormir a pocs metres de peces mil·lenàries (mòmies, esteles, figures, sarcòfags) i l'esmorzar de l'endemà. L'activitat començarà a les 20.30 h del dissabte i acabarà a les 9 h del diumenge.

Aquest dissabte (17 h) al Versus Teatre es presenta "Happy Boom", un espectacle de dansa imaginària per a tota la família! El Lucas i el Robert viuen envoltats de caixes en una fàbrica de joguines, al Lucas li encanta saltar i ballar, i al Robert l'apassiona la música. Són molt entremaliats, curiosos i inquiets, i no podran aguantar les ganes de saber quines sorpreses els esperen dins de cada caixa, per això, es veuran embolicats en una màgica i inesperada aventura! Horari: Dissabte a les 17.00 h i diumenge a les 12.00h. Espectacle en català. Preu: 10 €. Durada: 45 min.

Taller infantil a La Casa del Llibre

La nova edició de 'La muntanya de llibres més alta del món', de Rocio Bonilla, ja ha arribat a les llibreries. Es tracta d’un relat sobre el poder de la literatura en la imaginació de la il·lustradora catalana Rocio Bonilla, que presentarà el llibre dissabte (12 h) a La Casa del Llibre de Barcelona (Rambla de Catalunya, 37), juntament amb Annabel Castan. 'La muntanya de llibres més alta del món' explica la història de l’Enric, un noi que estava convençut que havia nascut per volar. Mirava els avions, intentava fabricar-se ales de tota mena i fins i tot va demanar poder volar com a regal per Nadal. Però no funcionava res. Un dia, la seva mare li va explicar que hi havia altres maneres de fer realitat el seu somni i li va posar un llibre a les mans. Aquell dia, sense adonar-se’n, l’Enric va començar a volar.