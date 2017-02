6 propostes per al cap de setmana

Ja teniu clar què fareu aquest cap de setmana amb la canalla? Si encara no us he decidit del tot, doneu un cop d'ull a alguna d'aquestes propostes, potser us agradaran!

'El llibre de la selva' al JT Regina

Aquest dissabte (17.30 h), s'estrena al Jove Teatre Regina el nou espectacle de La Trepa, 'El llibre de la selva', una producció pròpia del teatre amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat. És un musical amb música original de Ferran González ('Pegados', 'Mierda de Artista', '1714'...), i direcció de Gerard Nicasi ('1714', 'Ningú et va dir que fos fàcil'...), molt allunyat de la versió Disney, ja que beu directament del relat de Kipling. Estarà en cartell fins al diumenge 5 de març, dissabtes i diumenges a les 17.30 h.

Els nens són escultors

Al Museu d'Art de Girona els menuts poden descobrir la seva creativitat i ser escultors per un dia. A partir d’un motlle de fang, prenent la seva mà com a model, cada nen farà un motlle i una escultura d’escaiola. Una activitat per descobrir l’atractiu de convertir-se en artista i experimentar amb objectes, formes i materials sorprenents. Per passar-s’ho bé i fer una creació única i divertida. Inscripció obligatòria al telèfon 972 203 834. Dirigit a infants de 7 a 12 anys acompanyats d’un adult.

Activitat familiar al Museu Pau Casals

Aquest diumenge, al Museu Pau Casals (12.00 h), es podrà veure el conte musical 'Des d’aquell dia les trompes són recargolades', a càrrec de David Puertas (narrador) i Pepe Reche (trompa). Enviar missatges mai no ha estat tan fàcil com ara que tenim telèfons mòbils i internet. Però fa molts i molts anys, els missatges s’enviaven a cop de trompa: ta-ra-rííí, ta-tàà! Un dia en va passar una de molt grossa i els trompistes van haver d’espavilar-se. Aquesta història explica, amb música d’autors com Txaikovski, Rossini o Mozart, com és que des d’aquell dia les trompes són tan recargolades.Preu: 3 € (adults i infants). Edat: de 3 a 10 anys. Places limitades. Cal fer reserva prèvia al telèfon 977 684 276 o per correu electrònic a museu@paucasals.org.

Portes obertes a la Fundació Miró

Amb motiu de Santa Eulàlia, diumenge, jornada de portes obertes a la Fundació Miró de 10.00 a 15.00 h i activitats gratuïtes vinculades amb el circ: espectacle 'Open Door', a càrrec de la Companyia Pere Hosta, a partir de les 12.00 h en diversos espais de la Fundació, i d’11.00 a 13.00 h, a l’Espai Taller, 'Taller de clown' concebut i conduït per Cia. La Bleda, amb la col·laboració de Pallapupa. Recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.

2princesesbarbudes a Torroella de Montgrí

Diumenge, a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí hi arriben les 2princesesbarbudes amb el seu espectacle 'Sempre de vacances'. Música baixeta perquè es fa amb instruments petits, perquè la gaudeixen petits i grans, perquè és senzilla i minimalista i perquè és artesanal i de producció numerada. Un concert amb cançons de composició pròpia que parlen de com els ocells fan el niu, què mengen, la criança, els viatges, el vestuari, el cant i els seus somnis.

Construir una ciutat romana

Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona proposen aquest diumenge (11.00 h) l'activitat familiar 'Construeix una ciutat romana!', una activitat dirigida a tota la família que permet introduir-nos al món de l’urbanisme i la vida a les ciutats romanes. Els participants (convertits en ciutadans d’aquesta urbs) construiran una ciutat ideal segons les seves necessitats. Dividits en grups s’hauran d’encarregar de problemes com l’habitatge, l’economia, la política o l’oci, amb l’ajuda d’un còmic que els servirà de guia per a aquesta nova ciutat. Aquesta és una proposta per comprendre com era la vida dels seus habitants i quina és l’herència que n’hem rebut. Cal fer reserva prèvia als telèfons 977 251 515 o 977 236 209.