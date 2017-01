5 propostes per al cap de setmana

Si esteu fent plans per al cap de setmana, potser us encaixa alguna d'aquestes propostes culurals per viure en família.

Espectacle familiar al Mercat de les Flors

El Mercat presenta l'espectacleL'après-midi d'un foehn, de la Cia Non Nova, una peça deliciosa creada l'any 2008 i que no ha parat de representar-se arreu amb gran èxit. És un espectacle recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys i que es podrà veure al Mercat aquest cap de setmana.

Quina esperança de vida t. una bossa de plàstic? Quant de temps la fem servir de debò? En realitat, molt poc, en comparació amb el temps que continuarà vagant pel planeta, empesa pel vent. És llavors que comença a viure de debò; a viure de manera autònoma. Esperem que el vent bufi prou fort per ajudar-la a superar qualsevol obstacle, a creuar oceans i muntanyes, a trobar noves possibilitats i a experimentar vides diferents.

Geronimo Stilton al Teatre Contal

El musical Geronimo Stilton, Gran Retorn a Fantasia, enceta la recta final de la seva estada al Teatre Condal, amb funcions fins al 19 de febrer. És la nova aventura musical del rosegador més famós de la literatura infantil i juvenil. Focus, Grup 62, Universal Music Spain i Jet Entertainment aposten per un espectacle de gran format, basat en el super èxit editorial Geronimo Stilton d'Elisabetta Dami, que farà volar la imaginació de petits i grans.

Cinquè aniversari del Museu del Gas

El Museu del Gas celebrarà el seu cinquè aniversari amb una festa a la plaça del Gas de Sabadell, aquest diumenge a les 11:30h. L’esdeveniment inclourà un espectacle d’animació infantil a càrrec del músic Pep López, una xocolatada i d’altres sorpreses. El Museu del Gas combina l’exposició permanent amb l’organització d’exposicions i conferències, un programa educatiu per a escoles, activitats i jocs infantils i cicles de cinema i música.

Opera for Kids

Diumenge (12h) teniu una nova oportunitat de veure al Teatre Borràs l'espectacle familiar 'Opera for Kids'. De la mà de l’esperit de l’Ópera entre riures, explicacions senzilles i inesperats efectes visuals, rporsen anar descobrint els ingredients que conformen aquest art. Tot això amanit amb petites peces de les parts més emblemàtiques i il.lustratives entre el catàleg de les òperes mes famoses interpretades per quatre cantants joves i versàtils.

Gran festa de la calçotada a Valls

Diumenge se celebra a Valls la gran festa anual de la calçotada, amb activitats durant tot el dia. Una diada festiva, popular, tradicional i promocional entorn del calçot que impregna els carrers i places de Valls d’un ambient ple de tipisme. La jornada comptarà amb un programa farcit d’actes tradicionals i festius i de concursos relacionats amb el món del calçot: cercaviles; demostracions de coure calçots a la graella; mercat de la calçotada; concursos de cultivadors de calçots, d’elaboració de salsa de la calçotada i de menjar calçots; degustació popular...