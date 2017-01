8 propostes per al cap de setmana (i un avançament)

Com ha anat la primera setmana d'escola de l'any per a la canalla? Segur que ja teniu ganes de cap de setmana per poder fer coses amb ells, així que preneu nota de les propostes d'agenda del Criatures!

Estrena de cinema

Avui, Rita & Luca Films estrenen a tot l’estat espanyol el programa de curtmetratges 'La sopa de pedres', la primera entrega d’una col·lecció de curtmetratges per a diferents edats que s’estrenarà al llarg del 2017. Una sessió de petits films que adapten de forma original contes populars i costums universals entre els nens. Qui no ha comptat mai ovelles per adormir-se? O s’ha posat el jersei al revés per anar a l’escola? Qui no ha sentit a parlar de la sopa de pedres? Cinc històries plenes d’encant, fantasia i humor, presentades pel Mussol del cinema, un dibuix animat entranyable que farà de fil conductor dels diferents curtmetratges.

'Cinemúsica' inaugura la quarta edició del cicle 'Babies al CCCB'

La quarta edició del cicle "Babies al CCCB" arrenca aquest dissabte a la Sala Raval del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb l'estrena de "Cinemúsica", una producció de Viu el Teatre que ocuparà l'espai durant els caps de setmana de gener. Un petit homenatge al cinema mut, on la música en directe ens guiarà per una història d’històries plenes d’emocions que ens recordaran escenes úniques de la història del cinema en blanc i negre. Un viatge proper i familiar, pensat per compartir amb els més petits de casa amb l’objectiu de percebre sensacions a través dels sons, la imatge i el moviment. Es pot veure dissabtes i diumenges.

El 120è aniversari de Els 4 Gats arrenca amb 'L'hora del conte solidari'

El Restaurant 4 Gats inicia aquest proper diumenge els actes en commemoració del seu aniversari amb 'L'hora del conte solidari'. En aquest acte, que tindrà lloc entre les 10:30 i les 12:00, destacades personalitats de l'àmbit cultural català faran una lectura pública d'un conte que hagi marcat la seva vida al temps que es gaudeix d'un esmorzar de xocolata amb xurros. L'assistència a l'acte, que té lloc al mateix menjador principal del Restaurant 4 Gats, és oberta a tothom previ pagament de 5€. Els diners recaptats es destinaran de forma íntegra a la Fundació Comtal de Barcelona, que treballa, des de l'any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.Els primers personatges públics que narraran un conte seran el reconegut doctor Eduard Estivill i la psicòloga Montse Domenech. Altres personalitats de la cultura catalana que donaran veu als relats seran el cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, l'escriptora Empar Moliner, o l'actriu Mariona Ribas entre d'altres.

Espectacle de titelles

Diumenge (11:30h), al centre L'Espiga de Les Corts (Barcelona), espectacle de titelles a càrrec de Cia Pea Green Boat, que presenta el muntatge de titelles de taula 'Gnoma'. La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda l'ocell, han construït una casa per viure juntes. N'estan molt il·lusionades però a poc a poc s'adonen que la convivència no és tan senzilla. A la Gwendolyn li agrada fer les coses d'una manera i a la Matilda d'una altra. Un dia, la Gwendolyn rep una invitació per anar a celebrar l'aniversari de la seva germana. Un contratemps en el camí farà canviar la relació amb la Matilda. “Gnoma” és un espectacle de titelles sobre el repte de la convivència i l'amistat, les diferències i l'acceptació dels altres.

Més titelles

Tornen al Tantarantana les titelles de L'Estenedor Teatre. Aquesta temporada ens porten la història de Diplo, un tendre dinosaure que busca el seu lloc al món. 'Diplo'es podrà veure els dissabtes i diumenges del 14 al 29 de gener a la sala Baixos22 del Teatre Tantarantana. 'Diplo' és un espectacle que ultrapassa la vessant purament lúdica. La idea d'entretenir amb històries més o menys complexes és una prioritat que no perjudica pas el principi d'afegir valors ètics, de conscienciació, a les produccions adreçades a la mainada. I és precisament aquesta finalitat, la matèria essencial amb la qual es nodreix aquesta obra: tractar la qüestió de la diversitat cultural, de la solidaritat, de l'amistat.

Taller al Museu del Disseny

El Museu del Disseny de barcelona organitza l'activitat familiar Taller Terra líquida, els diumenges a les 11.30h. Una activitat en família per a infants de 5 a 12 anys. En aquest taller, després d'una visita a l'exposició 'D'Obra. Ceràmica aplicada a l'arquitectura', ens conviden a experimentar amb el gust per la matèria i les tècniques manuals. A partir de peces emmotllades i iguals els participants podran crear la seva peça única i original. Cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA

L'Aneguet Lleig al Jove Teatre Regina

La Companyia Dreams Teatre presenta al Jove Teatre Regina, 'L'aneguet lleig', una adaptació del famós conte d’Andersen encara que, com és habitual en els muntatges de Dreams, l’han envoltat de tot un món màgic que aporta altres personatges que col·laboren en la història. El missatge que transmet aquesta clàssica rondalla és que l’aneguet no era lleig, senzillament era “diferent” . En un món on la diversitat cultural, el racisme, la pluralitat lingüística i religiosa , etc, estan a l’ordre del dia, creiem que el conte de l’aneguet lleig pot aportar un petit gra de sorra per fer que els nostres infants creixin en la tolerància i la comprensió. Del 14 de gener al 5 de febrer, dissabtes i diumenges a les 17:30h. Recomanat a partir de 3 anys.

Activitat al Born CCM

'Barcelona és bona si la bossa sona' és l'activitat que proposen per aquest dissabte (17h) al Born CCM. Un joc familiar d'estretègia per descobrir que Barcelona era una ciutat on no hi faltava de res i tothom venia de tot. El cost de l'activitat és de 5€ però és gratuïta per als súpers. Reserves al 93 256 68 50 o reserveselborncc@eicub.net

I per a la setmana que ve...

En el marc de tallers i espectacles, Abacus cooperativa us convida a l'activitat Treballem les emocions amb el taller de lectura per a joves al voltant de la novel·la juvenil 'Train Kids'.

Serà el dimecres 18 de gener, a l'Abacus Urquinaona (Ausiàs March, 16. Barcelona)