8 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de juny que, per a alguns, serà de tres dies. Us expliquem algunes de les activitats que ens han fet arribar i que es fan aquests dies. A veure si alguna us engresca!

Festival Minipop a Tarragona

Aquest cap de setmana, nova edició del Minipop: tres dies de concerts, tallers creatius, teatre, cinema i circ per a tota la família a Tarragona. Arriba amb un cartell de luxe encapçalat per La Bien Querida Acústic Set, Mazoni, Carles Belda i Sanjosex. La llista definitiva de convocats es completa amb Cala Vento, Marion Harper, Pavvla, Retirada, Espaldamaceta, Bibiana Ballbè DJ i Superpanda’s DJ.

Festival de la Bicicleta a Girona

Aquest cap de setmana se celebra a Girona el Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, un esdeveniment d'àmbit familiar que ofereix una completa i variada proposta de curses dirigida a tots els grups d'edat en què tindran cabuda tant ciclistes de gran palmarès i reconeguts internacionalment com tots els aficionats del ciclisme en les seves diferents modalitats. Un dels objectius de Sea Otter Girona és posar el ciclisme a l'abast de tots els amants d'aquest esport, i per això ofereix proves assequibles per practicar en família i en grups d'amics.

Treballar les emocions

Demà dissabte, a l'Abacus de l'Illa Diagonal, i en el marc dels dissabtes infantils, Abacus Cooperativa us convida al taller 'Emotions in motion: Treballem les emocions!'.Hi haurà dues sessions, la primera a les 11.30 h i la segona a les 12.30 h. Perquè la canalla jugui a l’aventura de les emocions i a coneixe's més i millor. Una oportunitat per reconèixer el gran ventall d’emocions, i a través de jocs, aprendre a gestionar-les. Edat recomanada: de 4 a 7 anys.És una activitat gratuïta, però cal inscripció prèvia aquí.

Benvinguts a pagès

'Benvinguts a pagès' us proposa un cap de setmana en què explotacions de tot Catalunya obriran les portes de casa seva per ensenyar-vos els seus camps, els seus ramats, les seves barques i els seus obradors. És una oportunitat única per redescobrir el lloc on neix tot allò que mengem i conèixer de prop les persones que es cuiden de produir els aliments que ens arriben a casa. Hi ha activitats per tot Catalunya. Les podeu consultar aquí.

Festa dels Menuts al Delta de l'Ebre

Aquest diumenge, MónNatura Delta celebra unagran festa familiar on els nens i les nenes podran gaudir de moltes activitats que donaran a conèixer tradicions, cultura, gastronomia i paisatges del Delta de l'Ebre. Aquesta nova edició està dedicada a la natura i a l'entorn del Delta, amb tallers sobre les fascinants aus del Delta de l'Ebre, jocs de la desconeguda fauna que viu al mar, parades per descobrir un entorn natural únic i màgic i moltes més propostes per divertir-se en família! La Festa dels Menuts té entrada lliure i coincideix amb el 5è aniversari d'aquest equipament de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Minimúsica al Primavera Sound

L’espai minimúsica al Parc del Fòrum funciona de manera ininterrompuda fins dissabte de 16.00 a 23.00 h, amb diferents serveis que cobreixen les principals necessitats de les famílies (canviadors, zona de descans, lliurament de cascos protectors, WC adaptat…) i ofereix un servei gratuït de ludoteca amb monitors titulats. Hi actuaran dissabte a partir de la mateixa hora Julie Doiron, Tobogán, Yumi Yumi Hip Hop i Tronco, juntament amb la sessió de Siamiss DJ. A més, diumenge a les 12.30 h, dins les activitats de Primavera al Raval, és el torn de l’actuació 'Gloria Fuertes por la Fantástica Banda', un més que merescut concert homenatge a l’entranyable poeta madrilenya en l’any del seu centenari.

Inund'ART a Girona

Aquest cap de setmana, a Girona, el festival Inund'ART celebra el seu dotzè aniversari amb una cinquantena de propostes de diverses disciplines artístiques: pintura, fotografia, escultura, audiovisual, instal·lacions al carrer, dansa, música, 'performances', poesia o accions. Amb la voluntat de fer arribar l'art a tots els públics, Inund'ART també programa enguany un conjunt de propostes d'intervenció perquè hi participin les famílies. De divendres a diumenge, els més petits i els seus familiars podran fer tallers artístics relacionats amb l'art contemporani i intervenir, jugar i crear amb diverses instal·lacions com el 'Refugi de palla', de Lluis Xargay i Eduard Baulida, o 'Construccions amb cartons'o 'Donem vida als llibres', del col·lectiu Art-Crea.

Activitat familiar al Born CCM

Demà dissabte, al Born CCM han programat una nova activitat familiar dins el seu programa infantil El Bornet. En aquesta ocasió, han programat el taller de teatre 'En Gabriel i la casa de la neu'. Us conviden a viure la Barcelona de fa 300 anys a través de les aventures del Gabriel, un aprenent de cirurgià barber. Us proposen un repte: un taller de teatre! Us poseu la disfressa i… acció!