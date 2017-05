14 propostes per al cap de setmana

A punt un nou cap de setmana. ja heu fet plans per gaudir-ne amb la canalla? Sembla que farà solet així que aprofiteu per sortir!

Fira dels clicks al Poble Espanyol

Aquest cap de setmana, els Clicks de Playmobil® es convertiran en amos i senyors del recinte de Montjuïc: exposició, estands de venda, concurs de diorames, gimcana, tallers infantils i projecció de curtmetratges centraran la programació d'aquesta fira dirigida als més petits i també als nostàlgics d'aquests històrics ninots. Els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, l'arribada de l'home a l'espai, troglodites, dinosaures, l'Edat Mitjana, el Far West i la revolució industrial seran alguns dels temes presents en els diorames exposats.

Festival de Titelles Romà Martí a Caldes de Montbui

El tercer diumenge de maig ja és tradició que a Caldes de Montbui hi hagi espectacles de titelles. La cita és a l'escenari habitual, la plaça de l'11 de Setembre i els altres escenaris del Festival de Titelles Romà Martí. Enguany la programació del festival la configuren 13 companyies (onze catalanes i dues provinents de Guadalajara i de Pontevedra) que actuaran per a tots els públics entre dissabte i diumenge. Entre elles, Titelles Naip (de Vic), que encetarà el programa d'activitats amb un taller de disseny i construcció de titelles utilitzant diferents tècniques i materials, i per cloure'l hi haurà la companyia Teatre al detall (de Calella) amb la història d'un nen que és molt llepafils amb el menjar. Entremig, companyies consagrades com la de Jordi Bertran o Tanxarina i d'altres de novelles com Tactilicuä. Els espectacles programats s'adrecen a un públic familiar, en un entorn lliure del trànsit rodat i aprofitant al màxim els espais a l'aire lliure.

Dia dels museus a Tarragona i les Terres de l'Ebre

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Museus, tretze museus del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre obren aquests dies les seves portes i organitzen tot un seguit d'activitats gratuïtes per a totes les edats que s'allargaran fins diumenge. Els visitants podran gaudir, més enllà de les jornades de portes obertes, de visites guiades i reconstruccions històriques, tallers per a experimentar l'art rupestre o el cinema, conferències per a veure amb altres ulls el món en el què vivim o recitals de poesia.

FITKAM, fira infantil de teatre de Montmeló

L’Associació de Professionals del Teatre Infantil i Familiar, Kacu Mensi, amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Montmeló, organitza la 5a edició de FITKAM, la Fira de Teatre Infantil, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Montmeló. Durant els dos dies, es representaran 45 espectacles infantils i familiars de gèneres tan diversos com la dansa, els titelles, el clown, el teatre musical, els contacontes o instal·lacions. FITKAM tindrà lloc en 10 espais diferents de la ciutat, oferint una oferta variada en gran, mitjà i petit format, així com en localitzacions exteriors.

Cita amb la màgia Sant Joan de Mediona

Sant Joan de Mediona tornarà a ser aquest cap de setmana la capital internacional de la màgia. Acollirà una nova edició de MediMàgic 2017 un festival internacional de màgia i il·lusionisme que vol fer arribar aquest art a tota la família. Per això els organitzadors, els Amics de la Màgia del Penedès, han preparat tot un seguit d'activitats que van des de una gran gala internacional fins a espectacles de màgia gratuïts que es duran a terme tot el cap de setmana pels carrers i diferents carpes desplegades per tot el municipi. Hi actuaran més d' una vintena de mags entre d'altres, Mag Lari, Juan Mayoral, Maga Huang Zheng, Mag Guay o el Mag Aizpi. També hi haurà un festival de màgia infantil, conferències per mags i sessions magiGolfes.



Més màgia a Bagà

D'altra banda, avui i demà té lloc a Bagà, la 1a edició del Festival de Màgia, "El Pont Màgic", organitzat pel mag Pau Segalés . Avui divendres (20h) al Teatre Casal de la Vila es viurà l'espectacle interdisciplinari, "El temps de la màgia", dinamitzat per Pau Segalés i promogut des de l'Ajuntament de Bagà a través del grup Música baganesa i el Grup de Teatre La Faia. Ja demà,hi haurà uns tallers al CEIP Galceran de Pinós i a la tarda, a partir de les 17h es podran veure tres espectacles. Començarà Eduard Juanola, continuarà Fèlix Brunet i acabarà amb Pau Segalés. El festival culminarà el Teatre Casal de la Vila amb "Circus", del duo argentí multiguardonat a nivell mundial, Brando i Silvana.

Festa Somriu Per la Infància a PortAventura

Demà dissabte se celebra la cinquena edició de la Festa Somriu Per la Infància a PortAventura. Aquest dia és molt especial perquè gràcies al suport de la Fundació PortAventura, milers d'infants i adolescents en situació de vulnerabilitat poden accedir al parc, fent-se realitat la tan lluitada igualtat d'oportunitats. A més, aquell dia tothom que vulgui sumar-s'hi a la Festa podrà fer-ho comprant entrades a un preu doblement especial: primer perquè tindran un preu ajustat de només 20€ i segon perquè la recaptació aconseguida es destinarà a projectes a favor de la igualtat d'oportunitats entre infants i adolescents.

Viure el Parc de Joan Miró

La primavera ha arrencat amb força i un any mésCamí Amic ha organitzat una extensa i variada programació al Parc Joan Miró. Tres mesos d'activitats gratuïtes i a l'aire lliure per gaudir en família. Aquest diumenge , d'11.30 a 13,30 h es farà l'activitat 'Famílies en bicicleta'. Jornada familiar dedicada al cicloturisme en família. Com planificar el viatge, gaudir i educar a ritme de pedal. Taller de construcció de cistelles per a la bicicleta amb material reciclat gimcana d'habilitats en bicicleta per a nens/es de 7 a 12 anys.



La cultura urbana protagonista a l'Ateneu Popular 9 Barris

Aquest dissabte, el 'Cítric', festival de cultura crítica i popular, dedica una jornada a la cultura urbana amb l'espectacle "Sinestesia" de la cia. Iron Skulls i el sound system artesanal de Rebelmadiaq. La jornada, que començarà a les 16h, s'ha organitzat conjuntament amb el Festival Hop i el col·lectiu Rebelmadiaq, comptarà amb tallers de graffiti i break dance per totes les edats. La jornada començarà a les 16h amb un taller de graffiti per a totes les edats i a partir de les 17h els breakers prendran el carrer en l'anomenada 'Concrette Batlle', un campionat de break dance.

Activitat familiar a la Fundació Miró

Demà dissabte, de 10:30 a 19h, a la Fundació Miró es porta a terme l'activitat familiar 'Arquitectura i paisatge'. Una jornada familiar en el marc de la Setmana de l’Arquitectura, amb la ruta-taller 'Caçadors de llums i ombres', 'Jocs d'arquitectura' i els tallers 'Arquitectura doblegada' i 'Un museu com una casa'.

Descobrir l'univers Picasso a L'Auditori

L'Auditori estrena 'Pica-so', un concert per a nens i nenes a partir de 2 anys que us poposa descobrir l'univers musical del pintor. De la mà de Pablo Picasso, us acostareu al flamenco, a les músiques de la Barcelona modernista, als ballets russos i, fins i tot, al cuplet i a la chanson francesa. En podeu gaudir aquest cap de setmana en sessions dissabte i diumenge.

Diverfesta 2017

La Fundació Salut Alta celebra la Diverfesta aquest dissabte de 10h a 14h a la Plaça Antonio Machado del barri La Salut de Badalona. El fil conductor de les activitats serà el treball d’educació emocional que es duu a terme als projectes de l’entitat. Concebut com un esdeveniment participatiu per fomentar la cohesió social i l’esperit cívic al barri, infants i famílies podreu gaudir de jocs, tallers, actuacions, menjars del món i un munt d’activitats que tindran lloc a la Plaça Antonio Machado de La Salut.

Primavera tropical a l'Aquàrium de Barcelona

L'Aquàrium de Barcelona té en marxa un nou programa d'activitats, la 'Primavera Tropical', cada cap de setmana fins el 25 de juny. Es tracta d'un seguit d'activitats lúdiques i educatives enfocades a conèixer els peixos tropicals que hi ha a la instal·lació. Des d’un joc de pistes sobre peixos tropicals al voltant de les peixeres, fins a una activitat on podràs parlar amb un cuidador per conèixer més sobre les aigües tropicals o un taller de xapes infantil inspirat en els colors dels peixos. Gràcies a la Primavera Tropical, els visitants descobrireu de forma lúdica moltes peculiaritats d’aquestes espècies .



Espectacle familiar a la Casa Elizalde

Diumenge, a les 12h, nova sessió del programa d'activitats familiars de la Casa Elizalde de Barcelona. El pallasso Nando Caneca presenta el seu espectacle 'WoooW!!!' Un homenatge al joc i a l’amor. Una amalgama en clau d’humor, una travessia esbojarrada que barreja el circ, la màgia, el gest i la improvisació. Recomanat per a tots els públics.