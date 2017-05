9 propostes per al cap de setmana

Si encara no heu fet plans per a aquest cap de setmana, aquí teniu algunes idees perquè en gaudiu amb la canalla.

Festival Trapezi a Reus

Trapezi, Fira del Circ de Catalunya, celebra la seva fins diumenge omplint de circ places, carreres i equipaments de Reus. Un total de 39 companyies mostraran els seus espectacles a la capital del Baix Camp que, durant quatre dies, serà l'aparador del millor circ nacional i internacional a Catalunya. A més, al llarg de la Fira, s'habilitarà a Cal Massó el Trape-xic, l'espai per a infants de 0 a 5 anys a càrrec de Circ de les Mussaranyes amb Bòtes.



Torna el REC a Igualada

Està en marxa una nova edició del REC, que un any més ha pensat en les famílies i els més petits. Compten amb dos escenaris. En el primer, hi pujaran grups com El hombre trankilo, Nuu, Cataplàusia, Q-sticks, Dabeat, Nasty Walkers o Shadow Sessions entre d’altres. En l’escenari Rec hi veurem grups com Marina Herlop, Tricústics, Mamut Band, U&I, Adriana Muntané o Sergi Estella. També podrem gaudir d’un concert de la Beth a l’espai RecKids. Les sessions de DJ a l’escenari Estrella Damm, tallers infantils i les activitats culturals, com les presentacions dels llibres 'La Mariona i els seus monstres' de l’il·lustrador Oriol Malet, el llibre sobre gastronomia, 'Food trucks: cocina sobre ruedas', de la periodista Rosanna Carceller o el nou llibre de Lola Vendetta, 'Más vale Lola que mal acompañada', arrodoneixen una agenda completa, amb totes les propostes gratuïtes.

Festa Pallasso a La Pedrera

Diumenge se celebra la VI Festa Pallasso! A La Pedrera. Tota una jornada dedicada a l’art de ser pallasso, durant la qual les famílies podreu trobar en diferents espais de La Pedrera espectacles, jocs, projeccions, tallers, un racó de lectura, i moltes altres activitats. Enguany compten amb Teatre Mòbil, Sabanni, Anna Confetti, Cia. Activijoc, Cia. Red Button, Pepsicolen i molts altres que us acompanyaran durant tota la jornada, d’11h a 19h.

Neda per un somni

Aquest dissabte 13 de maig se celebra la 8a edició de la festa "Neda per un somni", una jornada solidària amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, en què tota la recaptació aconseguida es destinarà íntegrament a un projecte de l'hospital. Aquest any, amb els diners recaptats, es col·laborarà en el finançament per la construcció del SJD Pediatric Cancer Center. La festa serà de les 9 a les 15 hores i constarà de diferents activitats sent, la principal, les quatre hores de natació. L'entrada a la festa és totalment gratuïta i, com cada any, la recaptació s'obtindrà a partir dels donatius, les consumicions i la participació en alguna de les activitats. La cita és a l'Escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues.

Estrena musical al Teatre Gaudí

El Teatre Gaudí estrena aquest cap de setmana "Singing Talent Show", el musical familiar on les princeses, els prínceps i el malvats dels contes es tornen a trobar per cantar. Tots els herois dels contes (prínceps, princeses, malvats i personatges del contes i dibuixos animats) participen en un concurs de talent cantant les seves cançons per guanyar el premi del concurs: participar en una nova gran producció de dibuixos animats. En aquest espectacle familiar, no només us retrobareu amb els personatges i les cançons més conegudes de les pel·lícules, sinó que també coneixereu aquests personatges d'una manera especial. Una nova manera de reviure els clàssics musicals infantils amb una posada en escena divertida i actual.

Contes al Museu Etnològic

Diumenge pel matí, nova sessió de les activitats familiars que programa el Museu Etnològic de Barcelona, amb la sessió de contes Tast de mar: el pescador i la narradora.Una trobada ben especial entre un pescador i una narradora que ens explicaran històries dels peixos i la mar. Ofici i mites, històries de mar i de feinejar a la barca. Coneixereu de primera mà els diferents objectes que composen l’àmbit de la barca de l'exposició permanent del Museu Etnològic, com també contes relatius als nostres mars reals i imaginaris. A càrrec d’Assumpta Mercader. A les 12:00 h. A partir de 5 anys.

Educar avuixdemà

La fundació educativa FEDAC organitza demà dissabte 13 de maig a l'auditori del CaixaForum de Barcelona, de 10:30h a 14:00h, l'acte #avuixdemà: ENTORN. Aquesta serà la quinta i última de les sessions de l'Any Congressual FEDAC, a través del qual, presenta i impulsa el seu nou projecte educatiu #avuixdemà. L'acte consistirà en tres ponències principals, de la mà d'Anna Manso, Ester Bonal i Dani Gómez-Olivé, que donaran pas a un col·loqui posterior entre els conferenciants i el públic.

Cita amb les titelles a Gavà

El Festival Internacional de Titelles de Gavà té a punt la seva 27a edició. Enguany, es representaran 31 funcions de companyies vingudes de diferents punts del planeta com Itàlia o França. Aquesta 27a edició s’enceta avui divendres amb la conferència inaugural a la Espai Escènic Maragall amb el títol: "Educació en valors i creativitat. El viatge de l’infant i el jove a través de la formació en valors i l’experiència artística".Representacions des d'escenaris diferents, conjuntament amb exposicions, tallers i un mercat artesanal, encomanen l'ambient màgic i festiu de les titelles a un nombrós públic de totes les edats.

Scratch Day a la UOC

La UOC ensenyarà a programar de manera lúdica infants d’entre 8 i 12 anys a Terrassa, Salt i Màlaga. «Tothom pot programar» és el lema de l’Scratch, un mètode per a ensenyar programació als nens. Les activitats seran a càrrec de professors voluntaris del projecte INVENTA dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació que aquest dissabte, 13 de maig, seran a les seus de la Universitat de Terrassa i Salt. Els nens i nenes, acompanyats pels pares, mares o tutors, podreu conèixer l’entorn de programació Scratch a partir de diferents dinàmiques de grup i jocs.