7 propostes per al cap de setmana

Ens espera un cap de setmana de molta calor, però això no és excusa per quedar-se a casa! Sortiu en família a la platja, al riu o a la muntanya, i si us ve de gust fer una mica de cultura, aquí teniu algunes idees.

La festa dels Xiula

La 'Festa del Temps' és un nou espectacle teatral i musical de Xiula. Un recorregut per les emocions que van descobrint els seus quatre membres mentre viatgen pel món intentant arribar a un cim de 5.472 metres. Cadascuna de les seves aventures es convertirà en una cançó amb els ritmes més moderns i variats. Un espectacle viu, ple d'humor i interactiu on els dibuixos i les ombres de la Mariona Tolosa Sisteré hi tindran un paper molt important. S'estrena demà al Teatre del Raval (18 h).

L'ou com balla

Aquest és cap de setmana de Corpus, de catifes florals i de l'ou com balla. En podeu veure a moltes localitats catalanes. Per exemple a Sant Feliu de Llobregat, on l'associació Calaix de Sastre organitza conjuntament amb la Parròquia de Sant Llorenç els actes de celebració del Corpus a Sant Feliu de Llobregat. Fins diumenge es pot veure l'Ou com balla al pati lateral de la catedral de Sant Llorenç. A més, diumenge, a partir de les 13 h, se celebrarà la festivitat amb la confecció de la popular catifa de flors a la plaça de la Vila.

Barcelona Maker Faire

Coincidint amb la celebració del Sonar+D, aquest cap de setmana se celebra el Barcelona Maker Faire al Pavelló Italià de la Fira de Barcelona i al CaixaForum. Una gran trobada per a tota la família, on la canalla tindrà un gran protagonisme. Impressió en 3D, electrònica, robòtica, 'big data', realitat augmentada, fabricació digital, visió per computador, internet de las coses, nanotecnologia, biotecnologia, fotònica i drons , entre altres, adreçats a inventors, creadors, manetes, 'hackers', enginyers, artesans, científics, innovadors o, senzillament, curiosos de qualsevol edat o procedència, amb el desig de crear i disposats a gaudir de l’emoció de 'fer'.

II Festa del Temps

Per segon any consecutiu s’organitza la Festa del Temps, a càrrec dels bancs de temps de Barcelona i de la resta de Catalunya. Una oportunitat per valorar el temps i habilitats de totes les persones, i ajudar-nos i aprendre els uns dels altres. Enguany, volen destacar també els intercanvis interculturals amb veïns i veïnes procedents de qualsevol racó del món. La cita és demà dissabte, al parc de la Catalana (Barcelona), on ens esperen els amics del Banc de Temps de la Barceloneta. La jornada arrencarà a les 10 h del matí amb diferents tallers i activitats, i a la tarda hi haurà espectacles en viu: dansa, teatre, música, etc. Comptaran amb servei de bar, wifi gratuït i activitats infantils, i també trobareu informació sobre els bancs de temps.

Dissabtes amb artistes

Amb l’arribada del bon temps, els artistes del Museu Nacional d'Art de Catalunya han decidit marxar de vacances. Ni el Mestre de Taüll, ni Ayne Bru, ni Santiago Rusiñol podran passar amb vosaltres els dissabtes a la tarda. Però no patiu, perquè els responsables del MNAC han convidat uns altres artistes per compartir amb ells una bona estona en família. Diuen que són més joves, més moderns, i que d’allò que fan se'n diu art contemporani. Us proposen una experiència de creació col·lectiva entre els artistes i les famílies. Aquest dissabte, Sergio Monje us proposa –a 'El viatge estàtic de les pedres'– el disseny d'una escenografia per a algunes escultures a partir d’un fons imprès d’una platja, un bosc, un carrer...

Taller creatiu

Taller infantil sobre reciclatge i creativitat dirigit per la PLOM Gallery en el marc del Lost&Found Market. El punt de partida del taller serà un objecte tan comú entre les famílies com és una ampolla d'aigua. Per primera vegada el mercat se celebrarà al Moll de la Fusta, en un espai més diàfan, gran i cèntric que permetrà passejar amb amplitud i comoditat pels diferents llocs del mercat. El mercat, fidel a l'essència i esperit festiu que el caracteritza, es completarà amb música, sessions de DJ, activitats per a tota la família i la millor gastronomia.

Taller al Museu Egipci