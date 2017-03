7 propostes per al cap de setmana (i un avançament)

Ja tenim aquí un nou cap de setmana -el del canvi d'hora!-, que convida a fer plans en família per gaudir-lo al màxim. Aquí teniu algunes idees.

Big Bang Beethoven al Palau

Aquest diumenge, en doble sessió (10 i 12 h), s’estrenarà a la Sala de Concerts del Palau de la Música Big Bang Beethoven, una nova producció ideada des del Servei Educatiu del Palau adreçada al públic familiar que vol acostar l’obra i lafigura de Ludwig van Beethoven a tots els públics a partir de 4 anys. Una oportunitat per descobrir la música de Beethoven en una proposta escènica-musical preciosista i de gran ambició artística. Sota la direcció musical del multiinstrumentista i compositor Eduard Iniesta i la direcció coreogràfica d’Enrique Cabrera, gaudirem d’un concert explosiu, profund, vital que desafiarà el destí i d’alguna manera ens farà més lliures.

Torna PedreraArtlab

La Fundació Catalunya-La Pedrera posa en escena aquest mes de març la segona edició del PedreraArtlab, un projecte laboratori de noves experiències artístiques que posa en relació els nous grups musicals de l'escena independent amb joves creadors, instituts, escoles i universitats de referència en les diverses disciplines artístiques. El resultat final d'aquestes trobades és un cicle de concerts exclusius que es presenten cada setmana a La Pedrera. Aquest diumenge, té lloc la sessió familiar "Llum, llum: Acció fotogràfica i musical participativa". És una sessió on la música i la llum juguen un paper molt important, així com la fotografia.

L'Alícia del segle XXI prorroga al Romea

Amb un gran èxit de públic i de crítica, l’Alícia al País de les Meravelles de Viu el Teatre amb text de Marta Buchaca, afegeix dues funcions a l’abril per aquells que encara no s’han contagiat de la seva bogeria i prorroga la seva estada al Petit Romea fins el 23 d'abril. Es tracta d'una moderna adaptació del text de la dramaturga Marta Buchaca, sota la direcció de Jordi Andújar, i acompanyat de les composicions musicals de Keco Pujol i la màgia visual tecnològica de l’estudi Desilence.

Taller de palmes a la Sagrada Família

Per tal que els més petits de casa puguin conèixer el significat de la Setmana Santa i el vincle d'aquestes dates amb la Basílica, la Sagrada Família ha organitzat un taller familiar que consisteix en una visita guiada i un taller en el que nens i nenes podran elaborar la seva pròpia palma per al Diumenge de Rams. L'activitat s'adreça a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys. El preu de l'activitat és de 5 euros per persona (adults i nens). L'aforament és limitat i cal fer reserva taller@sagradafamilia.org. Es faran tallers aquest diumenge (sessions a les 10.30h i 12.30h) i els dies 1 d'abril (sessions a les 10.30h i 12.30h) i 2 i 8 d'abril (sessions a les 10.30h, 12.30h i 16.30h).

Hansel i Gretel al JT Regina

En el marc de la seva programació familiar, el Jove Teatre Regina programa des d'aquest dissabte i fins el 14 d'abril, 'Hansel i Gretel', a càrrec de la companyia La Roda Produccions. Es podrà veure dissabtes i diumenges a les 17:30 h. i per Setmana Santa, de dilluns 10 a Divendres 14 Abril tots els dies a les 17:30 h. Perduts al mig d’un bosc fosc i tenebrós, els petits Hansel i Gretel s’endinsaran en un fascinant i perillós viatge amb l’ únic objectiu de trobar el camí que les guiï cap a casa. Però un cop immersos en aquesta aventura, una llum els conduirà fins a una caseta màgica, feta de llaminadures i xocolata, però....Perill!! Hi viu una bruixa dolenta que els farà la vida impossible.

Un matí de teatre al MNAT

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona organitza per aquest diumenge (11h) l'activitat 'Passa un matí de teatre!'. Us agrada el teatre? Doncs amb aquest taller tindreu l'oportunitat per conèixer com era el teatre, però un de ben especial...el teatre romà de Tàrraco. Descobrireu com era aquest edifici, quins espectacles s’hi feien i com es feien. No val a tenir vergonya, perquè també us convertireu en actors romans per fer una representació teatral a partir d'una comèdia de Plaute. Finalment, farem una màscara teatral, que us podreu emportar. Una activitat per desenvolupar la vostra creativitat i per apropar-nos a la cultura romana a través d'un dels seus espectacles públics més significatius.

Cinema per a tota la família

Si us vàreu perdre l'estrena de Phantom Boy, aquest cap de setmana es projecta a la Filmoteca de Catalunya. Un misteriós gàngster desfigurat fereix l’Alex, un inspector de policia que el segueix. Immobilitzat a l’hospital, Alex hi fa amistat amb Léo, un noi d’onze anys que té el poder de sortir del seu cos. Com un fantasma, invisible per tothom, alça el vol i passa a través dels murs… I a Manersa, al Casal de les Escodines, s'hi projecta 'Al sostre del món'. 1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fascinada per la vida aventurera del seu avi, Olukin. Explorador famós, va fer construir un magnífic vaixell trencaglaç, el Davai, que no ha tornat de la seva darrera expedició a la conquesta del Pol Nord. Sasha decideix partir cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de recuperar el famós vaixell.

Teatre-Fòrum sobre ciberassetjament

I en el marc de la Mostra d'Igualada de Teatre, dijous dia 30, la companyia de teatre social Nus Teatre posa damunt l’escenari el problema del bullying amb un teatre fòrum participatiu i reflexiu, que atrapa a joves i adults. #1000LIKES fa participar a tots els espectadors gràcies a una App pròpia, i a través de la qual, es comenten les accions, s’atura o perpetua l’assetjament, i es decideix el guió i debat de l’obra teatral. #1000LIKES és un espectacle de teatre fòrum que fa reflexionar sobre el ciberassetjament escolar: dels silencis que assetjats, assetjadors i l’entorn perpetuen; de la minimització de la problemàtica; de la invisibilització de la seva violència; i del paper fonamental que juguen les TIC en aquest conflicte cada dia més present a la nostra societat.