La Mostra d'Igualada presenta programació

Del 30 de març al 2 d'abril Igualada es transformarà en un gran escenari per acollir, un any més, la Mostra d'Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil. La Mostra reuneix enguany un total de 51 companyies que duran a terme 102 representacions. Dels 52 espectacles que es podran veure al llarg dels 4 dies de la Mostra, 15 són estrenes. Les propostes tindran lloc a 16 espais d'actuació, dels quals 9 són sales i 7 es troben al carrer, a més de 2 espectacles itinerants per la ciutat. Enguany la Mostra incorpora dos espais nous d'actuació: les Cotxeres dels Moixiganguers i el Celler del Sindicat.

Seguint la línia oberta de les darreres edicions, la Mostra d'Igualada es divideix en 4 itineraris en funció del públic al qual es dirigeixen els espectacles. Així, trobem l'itinerari Per als més petits, amb espectacles per a nens i nenes de 3 a 6 anys (10 muntatges); l'itinerari Per als no tan petits, per als que van dels 6 als 12 anys (15 muntatges); la Mostra JOVE, per a nois i noies de 12 a 18 anys (10 muntatges) i finalment Per a tothom, amb propostes per a tots els públics (17 muntatges).

Mirar el món amb ulls de teatre

Pep Farrés, director artístic de la Mostra, explica que la programació d'enguany convida a mirar el teatre infantil i juvenil amb uns altres ulls i planteja temàtiques poc tractades al teatre familiar com la guerra, la por o la identitat sexual. Aquest discurs també es veurà reforçat a la Mostra PRO, amb un conjunt d'activitats que plantegen la dificultat d'apostar i programar espectacles d'aquestes temàtiques i de com són acceptats pel públic i el sector.

La 28a edició posa el focus en qüestions poc habituals del teatre per a tots els públics, amb 7 espectacles sobre temàtiques com la guerra, la por o la identitat sexual

La Mostra d'Igualada ha programat 'El Buit' com a espectacle inaugural de la 28a edició. El muntatge de circ i dansa s'estrenarà el dijous 30 de març, a les 21 h, al Teatre Municipal l'Ateneu. Dirigit per Sergi Ots, 'El Buit' és un espectacle sense text i per a tots els públics, fruit de la unió entre la companyia de dansa aèria Estampades i la companyia de dansa Impàs. El treball, inspirat en el llibre 'El Buit', de l'escriptora Anna Llenas, parla de la resiliència i la capacitat de sobreposar-se a l'adversitat i de trobar-hi un sentit.

Del dilluns 27 de març fins al dijous 30, dia de l'estrena, la companyia realitzarà una residència artística a Igualada per acabar de donar forma a l'espectacle al mateix escenari on s'inaugurarà.

L'espectacle de circ i dansa 'El Buit', inspirat en el llibre homònim d'Anna Llenas, s'estrenarà com a inauguració de la Mostra 2017

A l'edició d'enguany, tindran el seu lloc dins la programació els espectacles que tracten qüestions complexes del teatre infantil i juvenil. Es tracta de 'Maravilla en el país de las miserias' d'Atikus Teatro, una obra que parla del dolor, de la misèria i de la injustícia que provoquen les guerres però també de l'esperança, del coneixement i l'educació i de la força de la imaginació i l'amistat; 'El col·leccionista de pors', de L'Estenedor Teatre, que parla de la por; 'Euria (Pluja)', de Markeliñe, que parla del que ens passa i sentim quan perdem alguna cosa, del temps que necessitem per acceptar-ho però sobretot parla de la capacitat de superació; 'Limbo', de Les Impuxibles, companyia de les germanes Clara i Ariadna Peya (pianista i coreògrafa, respectivament), un espectacle de teatre musical avalat per públic i crítica que narra la història d'un trànsit: les vivències i l'imaginari d'un noi que abans era una noia. Es representarà dins la Mostra JOVE; 'Safari' de LaCompanyia de comediants La Baldufa, un espectacle d'actors i titelles ambientat a la sabana on, a través de la situació d'un lleó que no sap rugir, es construeix una faula sobre l'assetjament escolar i 'Cospress', de Kimani, una obra de teatre físic i objectes que, amb un to poètic, irònic i surrealista, parla de l'obsessió pel culte al cos i també s'integra dins la programació de la Mostra JOVE. A més a més, dins La Mostra PRO, tindrà lloc la taula rodona 'De què els parlem?', sobre com parlar de temes compromesos o que no es tracten al teatre familiar.

El teatre inclusiu hi serà present amb la companyia professional Pot de Teatre, formada per actors amb discapacitat intel·lectual

La Mostra també aposta enguany pel teatre inclusiu programant Pot de Teatre. La companyia professional de teatre familiar nascuda de la Fundació Femarec i formada per actors amb discapacitat intel·lectual portarà a Igualada 'Els músics de Bremen in concert', una adaptació en format musical del conte dels germans Grimm dirigit per Albert Gràcia i amb la composició musical de Keco Pujol.

L'Escorxador, pol d'atracció per als joves

La Mostra d'Igualada continua potenciant la seva part jove, que arriba fins als 18 anys. En vista de l'èxit de l'edició passada, enguany L'Escorxador es consolida com a seu de la Mostra JOVE i centralitzarà les propostes dedicades al públic jove.

Amb la voluntat de fer un pas endavant i convertir-lo en el pol d'atracció per als joves, enguany l'espai serà autogestionat pels mateixos joves. D'aquesta manera, L'Escorxador quedarà nodrit amb activitats paral·leles a la programació jove com concerts, tallers, 'improshows' i un ampli ventall d'activitats per a noies i noies a partir de 12 anys i obertes més enllà de la majoria d'edat.

Col·laboració amb Save The Children

Enguany, la Mostra inicia una campanya de suport a l'ONG Save The Children, que treballa amb infants refugiats als seus països d'origen, al llarg de tota la ruta que estan seguint i als països de destinació. L'aportació econòmica es podrà tramitar en línia en el mateix moment d'adquirir les entrades o bé a la taquilla que s'instal·larà al Punt d'Informació, al centre de la plaça de Cal Font. La voluntat de la Mostra Solidària és establir, cada any, aliances amb organitzacions que treballen pels drets dels infants.