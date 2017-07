Treure partit de les nits d'estiu

Oci i cultura per a tots els públics, a l’aire lliure, en un espai agradable allunyat del soroll de la ciutat però sense sortir-ne. Aquesta és la proposta que fan des del Poble Espanyol amb el cicle 'Nits d’estiu', que s’allargarà fins al 14 de setembre i que inclou un total de 46 propostes.

Música, humor i cinema seran els protagonistes d’aquesta edició que té com a principal novetat 'Rock en família', una proposta pensada per a canalla i adults que ofereix l’actuació en directe de les millors bandes tribut dels grans clàssics de la història del gènere: Iron Maiden, Metallica, AC/DC, Ramones, The Beatles, Queen… Els seus reconeguts hits sonaran –amb un volum adequat pels més petits– i faran ballar tota la família. Els concerts aniran precedits de l’explicació per part d’un contacontes d’una breu història de la banda protagonista en cada cas.

A més, el Poble Espanyol programa un any més concerts de blues a la fresca de la mà de l’Escola de Blues de Barcelona, Capibola Blues i el Festival de Blues de Barcelona. Cada dijous, reconeguts grups del nostre país, com A Contra Blues, Big Mama Montse, Chino&The Big Bet o Wax&Boogies, oferiran 13 concerts de petit format en els quals tindrà cabuda des del blues més melòdic fins a les peces més ballables.

La programació musical es completa amb una divertidíssima proposta que està a mig camí entre la música i el cinema. Sing-Along torna al Poble Espanyol per fer contents els amants del cinema musical que no poden evitar aixecar-se de la cadira i cantar quan sona una de les mítiques cançons de pel·lícules com 'Grease', 'La La Land' o 'Mamma Mia'... i fins i tot hi haurà un especial dedicat a Mecano.

Música, però també riures i cinema

Les nits de dissabte de juliol i agost les rialles se sentiran per tota la muntanya de Montjuïc. RiuEstiu, el Festival d’Humor d’Estiu de Barcelona, torna al Poble Espanyol amb l’objectiu que el públic gaudeixi de ben a prop dels monòlegs d’humoristes de primer nivell com Reugenio, Dani Pérez, Eva Cabezas, Danny Boy-Rivera, Albert Boira, Patricia Espejo o Fernando Moraño, entre d’altres.

I com no podia ser d’altra manera, per novè any consecutiu les nits de divendres seran les nits de Mecal Air, el Festival Internacional de Curtmetratges i d’Animació de Barcelona. Una gran pantalla sota les estrelles, un ambient acollidor i 12 reculls de curts temàtics que van del terror al sexe passant per la publicitat o l’humor.

Les propostes

NITS DE BLUES: Tots els dijous entre el 22 de juny i el 14 de setembre (21 h)

MECAL AIR: Tots els divendres del 23 de juny al 8 de setembre (22 h)

SING-ALONG: 7, 14, 21 i 28 de juliol, 3 I 25 d’agost i 1 i 8 de setembre (21.30 h)

RIUESTIU: Dissabtes de juliol i agost (21 h)

ROCK EN FAMÍLIA: 15 de juliol, 5 d’agost, 26 d’agost i 2 de setembre (20.30 h)