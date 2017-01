La millor natura a tocar de casa

Aquest matí, a les 11 h, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona inicia l’onzè cicle d’activitats als parcs, les platges i els rius metropolitans organitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el mateix Museu i que s’allargarà fins a finals d’any. En l’acte d’avui, una recepció teatralitzada amb uns personatges molt especials, s’explicaran les propostes del cicle, que pretén acostar els espais naturals als ciutadans. Aquesta edició és la segona de caràcter anual i arriba avalada per l’èxit de participants de la seva predecessora. Segons xifres de l’AMB, es calcula que en l’edició del 2016 hi van participar més de 1.700 persones, repartides en la seixantena d’activitats que van organitzar l’AMB i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments metropolitans.

A la gent li agrada divertir-se amb coneixement i fer una descoberta del seu entorn natural més proper

“Veiem que l’interès per aquestes activitats segueix creixent, sobretot pel que fa al públic familiar. A la gent li agrada divertir-se amb coneixement i fer una descoberta del seu entorn natural més proper sense que els calgui anar al Montseny o al Pirineu. A l’àrea metropolitana també hi tenim un medi que forma part de les nostres ciutats amb uns valors ecosistèmics molt interessants”, explica Núria Machuca, coordinadora del cicle de l’AMB. Totes les activitats del cicle s’ofereixen de manera gratuïta i s’adrecen a públics de totes les edats. Per participar-hi només cal inscriure-s’hi prèviament. Les inscripcions s’obren 10 dies abans que es faci l’activitat. “Hi ha activitats estrella que ens demanen duplicitat de grups, com ara l’ snorkeling, que aquest any tindrà lloc el 8 de juliol a la platja de Sant Adrià de Besòs, una degustació de cireres que oferim l’11 de juny al Parc de Can Lluc de Santa Coloma de Cervelló, i totes les que tinguin a veure amb ocells, ratpenats i amb animals en general, que sabem que tindran un èxit assegurat”, assegura Machuca.

A L’ESTIU, SENSE PAUSA

La novetat d’aquest any és que el cicle d’activitats als parcs, les platges i els rius metropolitans té previst continuar durant el juliol. Per tant, l’aturada estiuenca del calendari es limitarà al mes d’agost. “Hi hem inclòs el mes de juliol perquè volem que l’oferta formi part de la campanya Estiu Metropolità. Volem aportar una oferta ben diversa en què hi hagi activitats de platja, alliberaments nocturns d’aus recuperades, la Nit de les Papallones, etc.”, assenyala Machuca.

La transversalitat del cicle és una característica que enriqueix les activitats que proposa. És per això que també inclou activitats que pertanyen a altres projectes metropolitans, com les del Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES), les Jugatecambientals i el Bioblitz del Museu de Ciències Naturals. “El PMES té una oferta molt interessant per a escoles, per a públic adult i per a famílies. Com que està dins de les línies educatives de l’AMB, sempre ens coordinem amb aquest programa. Els continguts que proposa tenen a veure amb els seus eixos de sostenibilitat i totes aquelles activitats que es poden oferir a famílies en cap de setmana i poden ser interessants les compartim al cicle”, diu Machuca. Les propostes de l’onzè cicle d’activitats als parcs, les platges i els rius metropolitans estan relacionades amb la flora, la fauna, la biodiversitat o el patrimoni històric, entre altres temes que volen posar en valor els espais públics metropolitans. El medi ambient n’és el principal protagonista, per això aquest any se celebrarà la segona festa. L’any passat ja es va fer al Parc de Can Zam a Santa Coloma de Gramenet i va congregar més de 1.500 persones.