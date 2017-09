Què són?

Les piles són objectes que transformen l’energia química per obtenir energia elèctrica. N’hi ha de diversos tipus. Les més comunes són les piles bastó, de forma allargassada i que trobem, per exemple, als comandaments de la televisió. També n’hi ha amb forma de botó, com les dels rellotges i les calculadores.

Qui les va inventar?

La primera pila elèctrica la va fer un físic italià anomenat Alessandro Volta, l’any 1800. Després es van anar perfeccionant fins a fer-les com són ara.

How many batteries have you got? Families can have an average of fifty batteries at home

Per què s’han de reciclar a banda?

Perquè les piles contenen metalls com el mercuri i el níquel, que, si no es tracten d’una manera determinada, poden ser contaminants per a les persones i el medi ambient. Per això és important que, quan una pila s’esgota, la dipositis als contenidors especials. N’hi ha en molts comerços, fins i tot a les escoles.

Gastem moltes piles?

Moltíssimes! A Catalunya generem unes 2.000 tones de piles a l’any. Malauradament no en reciclem ni la meitat: només unes 600 tones anuals.

For a long time A battery thrown into the forest may take more than a thousand years to completely disappear

Hi ha alternatives a les piles?

Cada vegada més. Alguns aparells es recarreguen endollant-los a l’ordinador o al corrent elèctric.