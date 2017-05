Quina és la seva missió?

Els gossos policia participen en operacions de recerca de drogues, explosius o bitllets. A més, també estan ensinistrats per rastrejar persones. Per exemple, quan algú ha quedat soterrat per una allau a la muntanya.

Quines destreses tenen?

La principal arma dels gossos policia és el seu olfacte. Als entrenaments se’ls ensenya a rastrejar com si fos un joc. Quan troben el que se’ls demana, els donen un premi. Després, a les operacions policials, fan el mateix.

Els K9

A les unitats canines també se les coneix com les K9, que en anglès es llegiria com canine (que vol dir caní, relatiu als gossos).

Els gossos policia també es jubilen?

Quan els agents canins es fan grans perden part de les seves capacitats. Llavors, els ha arribat l’hora de la jubilació. Quan ja no han de prestar servei, se’ls busca una nova llar. Sovint són els mateixos agents els que se’ls queden a casa seva, perquè amb els anys han acabat sent amics.

Alerta!

Quan un gos policia troba el que busca fa el senyal d’alerta, que és diferent segons l’objecte rastrejat. Pot gratar el terra o, simplement, asseure’s a la vora del que ha trobat.