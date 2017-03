Les famílies, protagonistes al Baix Llobregat

Una comarca excepcional i diversa que va des de la platja i els Espais Naturals del Delta del Llobregat fins a la muntanya de Montserrat, amb tresors arquitectònics com la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, amb jaciments com el Parc Arqueològic Mines de Gavà, amb joies naturals com les coves de Montserrat a Collbató i equipaments temàtics com el Canal Olímpic i Catalunya en Miniatura, entre d’altres. Aquesta és la proposta per triar, remenar i gaudir que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat acosta per segon any al públic familiar amb el Supermes, una allau de descomptes, packs i propostes gastronòmiques, culturals i d’oci que, durant els caps de setmana d’abril, posarà en valor el potencial que la comarca aplega pel que fa a turisme familiar.

OFERTA INTERGENERACIONAL

Enguany la mascota turística del Baix Llobregat, la puput Punxetes, serà l’encarregada de recórrer els diversos municipis en bicicleta per informar d’aquesta nova edició de la campanya i repartir abraçades, piruletes i globus entre els nens i nenes de les ciutats i els pobles de la comarca. Ella es convertirà, d’aquesta manera, en l’ambaixadora d’un ampli ventall de propostes lúdiques pensades especialment per a famílies i que busquen engrescar tant grans com petits. Al cap i a la fi, un temps lúdic de qualitat és un dels millors llegats que podem deixar als nostres fills i filles, i d’aquí que, durant els pròxims cinc caps de setmana, totes les entitats i establiments turístics, des de museus fins a activitats d’oci, rutes, restaurants i allotjaments, modifiquin la seva oferta perquè el servei o l’experiència que ofereixen estigui especialment pensat per als més petits de la casa amb promocions especials, menús infantils i descomptes.

Així doncs, aquesta segona edició del Supermes manté activitats intergeneracionals que l’any passat van aplegar un gran nombre de públic, com la possibilitat de pasturar un ramat d’ovelles a Sant Boi; fer la ruta del trenet de Can Mercader, a Cornellà de Llobregat; seguir el marge de les rutes en bicicleta pel delta del Llobregat; fer els recorreguts per les coves de Montserrat, a Collbató; exploracions al Parc Arqueològic Mines de Gavà, o les visites a la Cripta de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló.

GEORECERCA, PÀDEL SURF I CAIAC

El catàleg del Supermes del Baix Llobregat, però, també incorpora novetats per a aquest 2017. Entre elles, destaquen una activitat nocturna pel delta del Llobregat, rutes a cavall, activitats de georecerca (trobar tresors amb l’ajuda del GPS) al riu Llobregat, visites teatralitzades o pàdel surf i caiac, una oferta que, durant el mes d’abril, farà del Baix Llobregat un indret de pelegrinatge obligat d’aquelles famílies que busquen gaudir de noves aventures ben a prop de casa, apostant, com la comarca, per un turisme de qualitat i proximitat.